Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Поломки, которые превращают популярные модели в дорогостоящую проблему: двигатели, которые рушатся чаще других
Honda обновила гибридный Civic: изменения заметят лишь внимательные
Томат и хрен встретились в банке — вкус, к которому невозможно остаться равнодушным
Каменные стены, застывшие во времени: эта деревня скрывает подлинную историю Италии
Осенняя обработка клубники: шаг, который решает судьбу урожая и защищает от болезней
В 8 раз горячее Солнца: телескоп Джеймс Уэбб обнаружил экстремальные звёзды
Как он её любит: Алсу назвала свою любимую пару в российском шоу-бизнесе
Плющенко ошеломил заявлением: этот футболист мог бы стать звездой фигурного катания
Крошечный чип берёт на себя роль роговицы: зрение возвращается без доноров

Яичная скорлупа превращает сад в минное поле: неожиданный эффект

1:58
Садоводство

Кто бы мог подумать, что обычные яичные скорлупки способны не только помочь в саду, но и испортить его, если использовать их неправильно? Многие считают их универсальным удобрением или защитой от вредителей, но это далеко не так.

Яичная скорлупа
Фото: commons.wikimedia.org by Ji-Elle, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Яичная скорлупа

Что на самом деле содержат скорлупки

В скорлупе много кальция, и именно это делает её популярной среди садоводов. Однако растения не могут быстро "забрать" этот минерал. Для усвоения требуется время и определённые условия. Поэтому простое разбрасывание скорлупы вокруг грядок не всегда приносит ощутимую пользу.

Борьба с гнилью и болезнями

Существует мнение, что скорлупа предотвращает гниение плодов. Но в реальности проблема чаще связана не с кальцием, а с нарушенным поливом, неподходящим уровнем pH почвы или повреждёнными корнями.

Защита от слизней

Рассыпать острые кусочки скорлупы вокруг растений советовали ещё наши бабушки. Но современные наблюдения показывают: слизни умеют преодолевать такие барьеры благодаря слизистой оболочке. В результате они спокойно пробираются сквозь "защиту", и урожай оказывается под угрозой. Более надёжный метод — ловушки с пивом или специальные органические средства.

Не все растения любят кальций

Для культур, предпочитающих кислую почву (например, рододендронов, азалий или голубики), обилие скорлупы может быть даже вредным. Кальций постепенно снижает кислотность, мешая корням получать нужные вещества.

Миниатюрные горшки из скорлупы

Многие используют половинки скорлупы как маленькие "горшочки" для рассады. Для растений с мелкими корнями, вроде кресс-салата, это удобно. Но для культур с глубокими корнями, например моркови или пастернака, такая ёмкость быстро станет тесной и помешает росту.

Уточнения

Яичная скорлупа — внешняя оболочка яйца, которая бывает как твёрдой, так и мягкой.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Красота ценой морщин: эти уходовые привычки старят кожу каждый день
Красота и стиль
Красота ценой морщин: эти уходовые привычки старят кожу каждый день
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Домашние животные
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Осень 2025: забудьте про массивность — эти ботинки покорят подиумы
Красота и стиль
Осень 2025: забудьте про массивность — эти ботинки покорят подиумы
Популярное
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы

Узнайте, как правильно подкармливать деревья и кустарники осенью, чтобы обеспечить богатый урожай. Правильная подкормка поможет восстановить силы растений и подготовить их к зиме.

Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
Орхидея в сентябре ждёт только одного — сделайте это, и она снова подарит бутоны
В 2025 году тушь можно отложить: новые способы сделать ресницы роскошными
Электрический УАЗ — неудача или удачная попытка угнаться за Теслой Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Две фишки: Ширвиндт поделился простым рецептом шарлотки своей английской бабушки
Когда прогулка превращается в испытание: собака отказывается идти, и за этим стоит больше, чем каприз
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Последние материалы
Юный гений Ямаль прибыл в Софию: роскошь в каждой детали
Дочь Юлии Пересильд молчала в день рождения мамы — причина может растрогать вас до слёз
В этой версии пунша Титаник нет ничего опасного – смотря как его приготовить
Телевизор как новый: как правильно ухаживать за экраном
Ночной кошмар для владельца собаки: как справиться с вытьём питомца
Прорыв в медицине: биогибридные имплантаты возвращают способность двигаться
Второй Ту-214 в работе: чьи полёты он обеспечит
Завораживающая осень в Европе: 5 волшебных деревень Венгрии, которые стоит посетить
Гонка за идеальной кожей вдохновляет и манит — но ошибки оставляют следы быстрее морщин
Опасность на столе: каждый стейк может стоить слишком дорого — тревожный сигнал для мясоедов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.