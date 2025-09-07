Болезнь начинается с царапины: когда кора рвётся, сад плачет — одна рана становится катастрофой

Трещины и раны на коре плодовых деревьев — это не просто косметический дефект. Даже небольшая царапина способна превратиться в серьёзную проблему, если её вовремя не обработать. Через повреждения в ткани дерева легко проникают инфекции и грибки, которые постепенно разрушают древесину, ослабляют растение и делают его уязвимым. Внешне дерево может казаться крепким, но в действительности оно уже подорвано изнутри. Одного сильного порыва ветра или нагрузки при сборе урожая бывает достаточно, чтобы оно сломалось.
Причины повреждений коры бывают разными. Часть из них связана с природными явлениями, другие — результат ошибок ухода.
Часто трещины появляются из-за неосторожных действий садоводов. Газонокосилка или другие инструменты могут случайно повредить ствол, и со временем маленькая царапина превращается в глубокую рану. Дополнительную угрозу создаёт обильный урожай: ветви, перегруженные плодами, ломаются именно в местах примыкания к стволу. В зимний период добавляются грызуны — зайцы и мыши способны обгрызть нижнюю часть коры, что нередко приводит к гибели молодых деревьев.
Резкие перепады температуры — ещё один фактор риска. Днём солнечные лучи нагревают кору, в тканях запускается движение сока, но ночью температура резко падает. Замерзая, жидкость расширяется и рвёт наружный слой. Такие повреждения чаще всего появляются на южной стороне ствола и особенно опасны для яблонь, груш, слив и вишен. Молодые деревья страдают чаще — их кора ещё слишком тонкая.
Переувлажнённая почва или избыточные подкормки тоже могут стать причиной трещин. Когда грунт перенасыщен водой, она скапливается в тканях, а зимой превращается в лёд и разрушает кору. Схожая ситуация с азотными удобрениями: они стимулируют рост побегов, но к осени они не успевают вызреть и зимой повреждаются морозом. В то же время нехватка питания также ослабляет дерево, делая его беззащитным перед болезнями и вредителями.
Повреждения коры нельзя игнорировать. Они приводят к целому ряду негативных последствий:
Таким образом, даже незначительное повреждение со временем становится причиной ослабления всего растения.
Если на дереве появилась трещина, действовать нужно без промедления. Чем раньше начнётся обработка, тем больше шансов спасти растение.
Сначала удаляют все отслоившиеся и подгнившие кусочки коры. Для работы используют садовый нож, шпатель или жёсткую щётку, которые обязательно дезинфицируют перед применением. Под деревом раскладывают плёнку, чтобы собрать мусор и потом сжечь его.
Очищенную поверхность обрабатывают раствором медного купороса или бордоской смесью. Эти препараты уничтожают возбудителей болезней и предотвращают дальнейшее заражение. Подойдут также готовые медьсодержащие фунгициды.
Для ускорения восстановления можно использовать стимуляторы роста, например, гетероауксин или Корневин. Они помогают клеткам камбия быстрее делиться и формировать новую ткань.
Завершающий шаг — нанесение замазки. Для этого используют специальные пасты и бальзамы: "РанНет", "БлагоСад", "Живица" или лак-бальзам "Искусственная кора". Они создают надёжный барьер от влаги и инфекции, предотвращают пересыхание тканей. При крупных трещинах дополнительно фиксируют края тесьмой или лентой, чтобы рана не увеличивалась.
Если под рукой нет специализированных средств, подойдёт смесь глины с коровяком или масляная краска на натуральной олифе. Но такие покрытия менее долговечны и требуют регулярного обновления.
Чтобы не допустить образования морозобоин, осенью рекомендуется побелить штамбы и крупные ветви садовой краской или известковым раствором. Побелка защищает кору от перепадов температуры и солнечных ожогов. А своевременная санитарная обрезка снижает общий уровень патогенов в саду.
Уточнения
Кора́ — общее название совокупности тканей, расположенных снаружи от камбия.
