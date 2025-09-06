Цветы, что не знают страха: даже ночная прохлада им нипочём

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Садоводство

Осень вступает в права, дни ещё тёплые, а вечера уже приносят прохладу. Такой перепад температур чувствуют не только люди, но и растения. Для многих он становится настоящим испытанием. Но есть цветок, который не только спокойно переносит ночные похолодания, но и превращает сад или балкон в настоящий фейерверк красок.

Хризантемы и астры
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Хризантемы и астры

Цветок, который дарит осени яркость

Пока большинство растений постепенно теряет силу, этот красавец продолжает цвести. Его лепестки сияют жёлтым, красным, оранжевым и даже фиолетовым оттенком. Ароматные кусты украшают клумбы и горшки до самых первых заморозков.

Простой уход без хлопот

Этому растению достаточно:

  • солнечного участка или полутени,
  • умеренного полива,
  • лёгкой и дренированной почвы.

Оно прекрасно переносит ветер и даже температуру до +5°C. Благодаря неприхотливости и выносливости его любят как начинающие садоводы, так и опытные цветоводы.

Осенний фаворит для сада и балкона

Этот цветок известен под названием хризантема. Её считают символом осени и цветком, который завершает сезон на высокой ноте. Хризантемы не требуют особого ухода, но при этом щедро благодарят пышным и долгим цветением.

"Хризантемы — это последние яркие мазки в саду перед зимой", — так часто говорят садоводы. И действительно, когда другие растения теряют краски, они продолжают радовать глаз своей жизнестойкостью.

Почему стоит посадить именно их

  • Переносят ночные похолодания и лёгкие заморозки.
  • Долго сохраняют декоративность.
  • Идеально подходят для клумб, балконов и террас.
  • Символизируют завершённость сезона и создают атмосферу уюта.

Сентябрь без хризантем трудно представить: они становятся настоящим украшением сада и помогают пережить серые дни осени с яркими эмоциями.

Уточнения

Хризанте́ма (лат. Chrysánthemum, от др.-греч. χρῡσανθής, «златоцветный», от χρυσός — «золотой» и ἄνθος — «цветок»; объясняется жёлтой окраской соцветий) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae) класса двудольных, близкий к родам Тысячелистник и Пижма, куда нередко перемещаются многие виды хризантем.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
