Умирающий цветок за ночь становится пышным кустом — проверенный трюк

1:53
Садоводство

Можно ли оживить растения с помощью простой кухонной хитрости? Да! Обычная пищевая сода, знакомая каждому, способна творить чудеса с комнатными цветами.

Пищевая сода
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пищевая сода

Почему сода работает

Сода снижает кислотность почвы и помогает создать благоприятную среду для роста. Растения, особенно чувствительные к кислотам, начинают быстрее развиваться и выглядят здоровее.

Борьба с вредителями и болезнями

Этот продукт действует не только как регулятор почвы, но и как мягкий природный фунгицид.

"Содовый раствор препятствует развитию плесени и грибковых инфекций, которые часто поражают листья и корни", — отмечается в материале.

Кроме того, лёгкий опрыск содовой водой помогает отпугнуть некоторых насекомых-вредителей, не прибегая к агрессивной химии.

Как применять соду правильно

Главное правило — умеренность.

  • Для профилактики грибка готовят раствор: 1 чайная ложка на литр воды.
  • Для полива — не чаще одного раза в месяц, чтобы не пересушить почву.
  • Для опрыскивания листьев — только слабый раствор, чтобы избежать ожогов.

Дополнительный бонус

Сода помогает избавиться и от неприятных запахов в горшках. Там, где почва застаивается или появляются следы плесени, лёгкий содовый раствор может вернуть свежесть.

Важное предостережение

Не все растения одинаково реагируют на соду. Прежде чем использовать этот метод, лучше протестировать его на одном горшке. Если листья остаются яркими, а земля не теряет рыхлости — можно применять дальше.

Использование соды — простое, доступное и безопасное решение, которое подойдёт тем, кто хочет заботиться о зелёных питомцах без лишней химии.

Уточнения

Гидрокарбона́т на́трия (лат. Natrii hydrocarbonas), другие названия: бикарбона́т на́трия, питьева́я или пищева́я со́да, двууглеки́слый на́трий — неорганическое вещество, натриевая кислая соль угольной кислоты с химической формулой NaHCO3.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
