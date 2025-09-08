Три врага картошки в погребе: кто и что уничтожает клубни после сбора

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Садоводство

После сбора картофеля многие дачники надеются на богатые запасы на всю зиму, но иногда уже через месяц урожай начинает стремительно портиться. Чтобы не оказаться без запасов, важно понимать, какие факторы провоцируют гниение клубней.

Картофель
Фото: unsplash.com by engin akyurt is licensed under Free to use under the Unsplash License
Картофель

Фитофтороз — главный враг урожая

Одной из самых распространённых причин гибели картофеля остаётся фитофтороз. Болезнь поражает клубни ещё на грядке, но последствия проявляются уже в хранилище. На поверхности появляются тёмные пятна, мякоть становится бурой и мягкой.

Опытные огородники советуют сразу после уборки выдержать клубни 2-3 недели в тёмном и прохладном помещении. За это время кожура становится плотнее, а мелкие повреждения затягиваются. Те клубни, на которых проявятся признаки болезни, следует сразу отделить и использовать в пищу, не откладывая.

Картофельная моль — скрытая угроза

Не только колорадский жук опасен для картофельных посадок. Картофельная моль вредит не меньше: личинки прогрызают ходы в клубнях и продолжают разрушать их уже в хранилище. Повреждённый картофель быстро загнивает, заражая здоровые запасы.

Для защиты применяют биопрепараты вроде "Фитоверма" или "Агровертина". А при хранении важно регулярно проверять клубни и убирать повреждённые.

Проволочник — враг из почвы

Личинки жука-щелкуна, известные как проволочники, прогрызают жёсткие ходы в клубнях. В результате картофель теряет лёжкость: даже если такие клубни не сразу сгниют, храниться они будут плохо.

Чтобы снизить риск, грядки осенью перекапывают, вносят золу, известь или селитру. Эти меры уменьшают кислотность почвы и делают её непригодной для личинок.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
