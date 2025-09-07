Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Оранжевое золото на вашей кухне: что умеет облепиховое масло
Любовь на кончике носа: почему питомец страдает от ваших поцелуев не меньше, чем вы
Главная опасность для жизни: неизвестный вирус обнаружен на космической станции
Ставка на фрукты обманчива: дефицит C возвращается быстрее, чем кажется
Ночь на этой скале превращается в испытание: мифы оживают под звёздным небом Волги
Упражнения на пресс вредят спине? Ошибка, которую совершают даже опытные спортсмены
Карамель без сливок и масла: готовится быстро, хранится долго, подходит ко всему
Тайны Vogue: Анна Винтур рассказала о своём уходе, преемнице и Дьяволе носит Prada
Кошачьи слёзы без эмоций: редкий пример того, как природа пошутила над человеком

Осень готовит сюрприз: почему одни саженцы выживут, а другие замёрзнут в первую же зиму

3:01
Садоводство

Осенняя посадка плодовых деревьев имеет свои тонкости. Именно в это время садоводы могут получить крепкие саженцы и заложить основу будущего урожая. Но успех зависит не только от выбора материала, но и от подготовки участка, почвы и правильной техники высадки.

саженцы
Фото: commons.wikimedia.org by Graftedvines, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
саженцы

Почему осень подходит для посадки

Многие садоводы считают осень лучшим временем для высадки деревьев. Причин несколько:

  • выбор посадочного материала в питомниках в это время особенно широк, можно оценить и качество саженцев, и вкус плодов;
  • осенью почва сохраняет достаточно влаги, что облегчает приживаемость;
  • при соблюдении сроков деревце успевает сформировать новые корешки и подготовиться к зиме.

Главный риск осенней посадки в том, что саженцы, не успевшие укрепиться, могут погибнуть от морозов. Поэтому важно правильно рассчитать время и уделить внимание подготовке.

Подготовка почвы и ямы

Размер посадочной ямы зависит от корневой системы. В среднем глубина должна быть не менее 60 см, но для разросшихся корней ее расширяют. Верхний слой земли лучше не смешивать с нижним — он пойдет в основу питательной смеси.

На дно ямы рекомендуется уложить дренаж — подойдет щебень или крупный песок. Это предотвратит застой воды. С почвой стоит смешать органику: перегной, компост или торф. В глинистые участки добавляют песок, чтобы корни не страдали от нехватки воздуха.

Проверка и подготовка саженцев

Перед посадкой деревья тщательно осматривают. Поврежденные или пересохшие концы корней обрезают секатором. Если корневая система подсохла, её нужно на сутки замочить в воде. Это восстановит влагу и поможет растению легче адаптироваться.

Техника посадки

Садоводы советуют заранее установить колышек в центр ямы — он станет опорой для молодого дерева. Корни аккуратно расправляют и засыпают подготовленной почвой. Верхний слой должен покрывать корни на 10-15 см. После этого проводят обильный полив. Дополнительная вода на оставшийся грунт не требуется — в осенней земле влаги достаточно.

Полив в дальнейшем зависит от погоды: в дождливый сезон достаточно одного полива перед заморозками.

Уход после посадки

Чтобы защитить корни, приствольный круг мульчируют опавшими листьями, торфом или компостом. Этот слой сохранит влагу и предотвратит промерзание.

Многие начинающие садоводы спешат побелить стволы, но специалисты не советуют делать это в первый год. Побелка может закупорить поры и даже обжечь молодую кору. Лучше отложить эту процедуру до периода плодоношения, когда дерево уже окрепнет.

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Ногти теперь пахнут дороже, чем духи: тренд 2025 года свёл с ума индустрию
Красота и стиль
Ногти теперь пахнут дороже, чем духи: тренд 2025 года свёл с ума индустрию
Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике
Красота и стиль
Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике
Чай, который кажется безобидным, может разрушать защитные функции организма
Еда и рецепты
Чай, который кажется безобидным, может разрушать защитные функции организма
Популярное
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы

Узнайте, как правильно подкармливать деревья и кустарники осенью, чтобы обеспечить богатый урожай. Правильная подкормка поможет восстановить силы растений и подготовить их к зиме.

Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Торговля взлетела в 13 раз: как ЕАЭС изменил экономику Армении
В 2025 году тушь можно отложить: новые способы сделать ресницы роскошными
Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
Две фишки: Ширвиндт поделился простым рецептом шарлотки своей английской бабушки
Орхидея в сентябре ждёт только одного — сделайте это, и она снова подарит бутоны
Орхидея в сентябре ждёт только одного — сделайте это, и она снова подарит бутоны
Последние материалы
Ставка на фрукты обманчива: дефицит C возвращается быстрее, чем кажется
Ночь на этой скале превращается в испытание: мифы оживают под звёздным небом Волги
Упражнения на пресс вредят спине? Ошибка, которую совершают даже опытные спортсмены
Карамель без сливок и масла: готовится быстро, хранится долго, подходит ко всему
Тайны Vogue: Анна Винтур рассказала о своём уходе, преемнице и Дьяволе носит Prada
Кошачьи слёзы без эмоций: редкий пример того, как природа пошутила над человеком
Тайна, покрытая мраком: как страшное решение отца сломало жизнь сестре президента Кеннеди
Осенний вестерн в городе: как казаки захватывают улицы
Долги ЖКХ Витаса: приставы прекратили дело – певца не могут найти, средств нет
Пять способов довести двигатель до смерти: главные ошибки в эксплуатации, которые приводят к поломке двигателя
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.