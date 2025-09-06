Осенний порошок, который превращает чеснок в гигантскую головку

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Хороший урожай начинается не весной, а именно осенью. Именно в это время зимний чеснок и лук формируют корни, которые обеспечат мощный рост и крупные головки следующей весной.

Чеснок
Фото: unsplash.com by Matthew Pilachowski, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чеснок

Почему грядки нужно готовить заранее

Часто луковицы остаются мелкими из-за бедной почвы. Осенняя подкормка решает проблему: растения получают питание с первых дней роста и используют энергию на формирование головок, а не на поиски микроэлементов.

Чем удобрить грядки

  • Хумус или компост. Делают почву рыхлой и питательной. Важно использовать только перепревший материал — свежий может обжечь корни.
  • Древесная зола. Натуральный источник калия, кальция и фосфора. Укрепляет иммунитет растений и защищает от вредителей.
  • Суперфосфат. Стимулирует развитие корневой системы, помогая формировать плотные, крупные головки. Но избыток может снизить урожай.
  • Сульфат калия. Увеличивает содержание сахаров, делает чеснок и лук более сочными и лежкими.

Как подготовить почву

Грядку перекапывают на глубину 20-25 см, удаляя сорняки. На 1 м² вносят около 5 кг компоста или хумуса, стакан золы и немного калийного удобрения. Всё перемешивают с землёй.

Зимний чеснок лучше развивается на лёгких и богатых гумусом почвах. Для тяжёлых грунтов добавляют песок. Если почва кислая — используют разрыхлители на основе гуминовой кислоты.

Севооборот и сидераты

Лучшие предшественники — огурцы, тыквы и кабачки. За пару недель до посадки можно посеять горчицу, овёс или смесь сидератов. Когда они вырастут до 5-10 см, зелёную массу заделывают в почву, вносят удобрения и через неделю приступают к посадке чеснока.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
