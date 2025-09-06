Осенний порошок, который превращает чеснок в гигантскую головку

Хороший урожай начинается не весной, а именно осенью. Именно в это время зимний чеснок и лук формируют корни, которые обеспечат мощный рост и крупные головки следующей весной.
Часто луковицы остаются мелкими из-за бедной почвы. Осенняя подкормка решает проблему: растения получают питание с первых дней роста и используют энергию на формирование головок, а не на поиски микроэлементов.
Грядку перекапывают на глубину 20-25 см, удаляя сорняки. На 1 м² вносят около 5 кг компоста или хумуса, стакан золы и немного калийного удобрения. Всё перемешивают с землёй.
Зимний чеснок лучше развивается на лёгких и богатых гумусом почвах. Для тяжёлых грунтов добавляют песок. Если почва кислая — используют разрыхлители на основе гуминовой кислоты.
Лучшие предшественники — огурцы, тыквы и кабачки. За пару недель до посадки можно посеять горчицу, овёс или смесь сидератов. Когда они вырастут до 5-10 см, зелёную массу заделывают в почву, вносят удобрения и через неделю приступают к посадке чеснока.
Уточнения
Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
