Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Михалков обрушился на Оскар: премия превратилась в инструмент идеологии
Любви не нужны слова: жена Брюса Уиллиса рассказала об их новой жизни после страшного диагноза
Волосы диктуют правила: стрижки осени меняют лицо быстрее, чем фотошоп
Осенняя грязь и реагенты разъедают машину: как защитить кузов и стёкла
Яблоня без лишних ветвей, как человек без лишнего груза: секреты обрезки для богатого урожая
Энергия без спортзала: как 10 минут в день делают фигуру лучше, чем час мучений
Эти пчёлы летают там, где другие умирают: урожай садов держится на их крыльях
Боб Тревино поставил лайк: как ошибка в соцсетях перевернула жизнь героини этого фильма
Пять продуктов выходят из тени: именно они решают судьбу ваших глаз

Здоровый сад сегодня или голые пни весной: решает одна ошибка — как спасти деревья от грызунов

5:33
Садоводство

Осенью садоводы решают одну из главных задач – как уберечь плодовые деревья от грызунов. С приходом холодов мыши, зайцы и даже водяные крысы активно ищут пропитание, и кора фруктовых деревьев становится для них легкой добычей. Повреждения стволов приводят к ослаблению или гибели растений, особенно молодых. Чтобы не потерять урожай будущего года, готовиться к зиме нужно заранее, уже в октябре.

Мышь
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мышь

Механические способы защиты

  1. Самый надежный метод – это физические преграды. Металлическая или прочная пластиковая сетка с мелкой ячейкой ограждает ствол и не позволяет грызунам подобраться к коре. Чтобы исключить подкоп, сетку углубляют в почву минимум на полметра, а в идеале на метр. Высота конструкции должна быть не меньше метра от земли. Таким образом можно защитить как отдельные деревья, так и весь участок по периметру.
  2. Немного проще в исполнении – обмотка стволов. Для этого используют мешковину, спанбонд, агроволокно или специальные садовые ленты. Материал накладывают внахлест, начиная снизу и захватывая нижние ветви. Важно помнить: слишком плотная обмотка мешает воздухообмену и может вызвать выпревание коры при оттепелях.
  3. Обычные пластиковые бутылки тоже находят применение. У них срезают горлышко и дно, разрезают вдоль и надевают на ствол. Такой цилиндр защищает деревце, но по надежности уступает сетке или лапнику. Последний, кстати, считается одним из лучших натуральных вариантов: еловые или сосновые ветки крепят иголками вниз, создавая естественный колючий барьер, который дополнительно утепляет дерево.

Химические и отпугивающие методы

Не менее эффективно работают составы для побелки. В известь или садовую краску добавляют карболовую кислоту либо медный купорос. Запах этих веществ неприятен для зайцев и мышей, и они стараются обходить обработанные деревья стороной.

В продаже встречаются и ультразвуковые отпугиватели, которые создают для грызунов невыносимые условия. Однако их эффективность зависит от площади сада и модели прибора. Более простые варианты можно соорудить самостоятельно: погремушки из жестяных банок или полиэтиленовые пакеты на ветках создают шум, пугающий животных.

К ядовитым приманкам прибегают редко. Они могут быть опасны для птиц и домашних питомцев, поэтому использовать их можно только до выпадения снега и исключительно в закрытых контейнерах – например, внутри отрезков труб.

Народные способы и профилактика

Есть и более безопасные методы. Часто садоводы используют тряпки, смоченные дегтем, креолином или нафталином. Их запах надолго отпугивает вредителей. Хорошим дополнением служит уборка сада: важно убрать опавшие плоды, скошенную траву, ветви и ботву – все то, что может стать убежищем для мышей.

Эффективна и перекопка приствольных кругов. Она разрушает ходы грызунов и вынуждает их искать новое место для зимовки. Дополнительно помогают растения-репелленты. Чернокорень, полынь, бузина, пижма и аптечная ромашка обладают сильным запахом, который не переносят мыши. Посадив их вдоль ограды или в приствольных кругах, можно создать естественный барьер.

Особая защита для молодых деревьев

Молодые саженцы больше всего страдают от нападения грызунов. Их кора нежная и сочная, поэтому требует усиленной защиты. Простая обмотка редко бывает достаточной – лучше соорудить вокруг деревца каркас и обтянуть его сеткой или агроволокном. Такая «будка» предохраняет не только штамб, но и крону от ветров и ожогов.

Особое внимание уделяют корневой шейке. Ее можно окучить землей, но надежнее смешать грунт с золой или опилками, пропитанными креолином. Это отпугнет вредителей и утеплит корни. Укрытие должно быть прочным, иначе зайцы легко его сломают. При этом запрещено использовать пленку и рубероид – под ними кора выпреет.

Что делать при повреждениях

Даже при всех мерах предосторожности деревья иногда страдают. Небольшие погрызы обычно заживают сами, но если пострадал камбий или древесина, раны зачищают, дезинфицируют медным купоросом и замазывают садовым варом. Самое опасное – кольцевое повреждение ствола, когда кора снята по кругу. В таких случаях весной делают прививку мостиком – это единственный способ спасти растение.

После лечения дереву необходим особый уход: регулярный полив, подкормки и мульчирование приствольного круга помогут ему быстрее восстановиться.

Лучший результат достигается, если комбинировать разные методы. Механические барьеры надежно защищают от грызунов, отпугивающие запахи создают дополнительный дискомфорт, а порядок в саду лишает вредителей убежищ. Начав подготовку в октябре, весной можно встретить сад здоровым и без потерь.

Уточнения

Грызуны́ — самый многочисленный отряд млекопитающих.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Тренируйте пресс правильно: простая основа, без которой не будет ни силы, ни осанки
Новости спорта
Тренируйте пресс правильно: простая основа, без которой не будет ни силы, ни осанки
Осень 2025: забудьте про массивность — эти ботинки покорят подиумы
Красота и стиль
Осень 2025: забудьте про массивность — эти ботинки покорят подиумы
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Красота и стиль
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Популярное
Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике

Осень 2025 начинается с эффектного возвращения: сапоги-мушкетёры снова в игре. Рассказываем, как они эволюционировали и с чем носить, чтобы выглядеть на миллион.

Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Красота ценой морщин: эти уходовые привычки старят кожу каждый день
Волосы против возраста: секретный список оттенков, которые превращают седину в главный тренд сезона
Саммит в Париже: Путин одобрил одну из гарантий безопасности Украине. Трамп — ни одной Любовь Степушова Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Натуральная защита от моли: положите этот сухофрукт в шкаф и проблема решится
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Россия получает оружие против зелёного захватчика: борщевик больше не хозяин полей
Россия получает оружие против зелёного захватчика: борщевик больше не хозяин полей
Последние материалы
От деревенской традиции к высокой кухне: как паста из Граньяно покорила весь мир
Конец эры балахонов: узкая талия объявлена главным фетишем модной осени — 2025
Здоровый сад сегодня или голые пни весной: решает одна ошибка — как спасти деревья от грызунов
С какой стати они должны на меня влиять? Лиза Моряк высказалась о давлении общества
Рейнольдс против ребёнка: стал известен жёсткий диалог на красной дорожке
Студенистые чудовища из глубин: на Гуроне нашли живые пузыри возрастом в полмиллиарда лет
Проверочный сезон: забыли про эти вещи? Машина не переживёт осень
Мышцы растут, а сила утекает сквозь пальцы: главная ошибка тренировок
Стены слышат всё: как обычный смыв воды ночью может обернуться для туриста в Европе большим штрафом
Природный инженерный шедевр: как белый медведь выживает при −46 °C и не мёрзнет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.