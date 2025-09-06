Виноградник может погибнуть не от мороза, а от заботливого хозяина: странная истина спасает урожай

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:18
Садоводство

Подготовка виноградника к зиме — это целая система действий, от которых напрямую зависит будущее плодоношение. Ошибки осенью могут стоить садоводу не только урожая, но и целых кустов. Поэтому важно правильно выбрать сроки укрытия, грамотно провести обрезку и защитные обработки, а затем подобрать подходящий способ утепления.

Гроздь винограда
Фото: Pravda.Ru by Вадим Горшенин
Гроздь винограда

Когда приступать к укрытию

Опытные виноградари знают: слишком раннее утепление вредит сильнее, чем задержка. Если лозу спрятать до наступления первых устойчивых заморозков, она рискует сопреть. Оптимально начинать работы, когда ночные температуры уже стабильно опускаются до -5…-7 °C. Такая "закалка" нужна для завершения вызревания древесины и перехода куста в состояние покоя.

Сроки укрытия зависят от региона:

  • в средней полосе и Подмосковье — вторая половина октября;
  • в северных областях, включая Ленинградскую — уже с начала октября стоит держать материалы под рукой;
  • на юге, где зимы мягче, укрытие выполняют в ноябре, а некоторые морозостойкие сорта обходятся и вовсе без него.

Признаком готовности к зиме служит внешний вид лозы: вызревшие побеги становятся коричневыми и тёплыми на ощупь даже в прохладный день. А вот зеленые и тонкие ветви быстро остывают и не выдерживают холода.

Осенняя подготовка лозы

Прежде чем укрыть виноград, нужно выполнить несколько обязательных процедур.

Обрезка

Удаляют всё невызревшее, слабое и поврежденное. Такие побеги всё равно не перезимуют, зато под укрытием могут стать источником гнили и болезней. Формирующая обрезка помогает придать кусту удобную структуру, облегчить уход и сбор урожая.

Обработка от грибковых инфекций

Чтобы в укрытии не развивалась плесень, лозы и почву опрыскивают медьсодержащими препаратами, чаще всего 3-5%-ной бордоской жидкостью.

Влагозарядный полив

За 1-2 недели до укрытия кусты обильно поливают. Под взрослое растение выливают до 80 литров воды. Такая влага нужна не для роста, а для того, чтобы корни и почва вокруг медленнее промерзали зимой. Увлажненная земля аккумулирует тепло и защищает растения в бесснежные морозы.

Способы укрытия

Существует несколько проверенных методов, каждый из которых имеет плюсы и минусы.

  1. Окучивание землёй — самый простой и дешевый вариант. Но он опасен тем, что в сырую зиму побеги могут выпреть.
  2. Лапник — экологичный утеплитель, дополнительно защищает от грызунов и обладает фитонцидным эффектом.
  3. Агроволокно (спанбонд) — современный дышащий материал. Обычно используется в составе многослойного укрытия.
  4. Каркасные конструкции — наиболее надежный способ. На каркас натягивают пленку или рубероид, создавая над лозой воздушное пространство.

Отдельного внимания заслуживает воздушно-сухой метод. Лозу снимают со шпалеры, связывают и укладывают на сухое основание, затем сооружают каркас и накрывают его водонепроницаемым материалом. Вентиляционные отверстия оставляют до наступления сильных морозов, а позже их закрывают и дополнительно набрасывают снег. Такой способ лучше всего защищает виноград от выпревания.

Важно помнить: опилки и солома не подходят. Они намокают, слёживаются и привлекают мышей.

Молодые и взрослые кусты

Разные по возрасту растения требуют индивидуального подхода. Молодые саженцы 1-2 лет ещё слишком уязвимы, их укрывают полностью: после обрезки оставляют несколько почек, лозу пригибают к земле и закрывают "коконом" из пластиковых ёмкостей, земли, лапника и агроволокна. Взрослые кусты снимают со шпалеры, связывают в пучки и укладывают вдоль ряда, применяя один из методов укрытия. Морозостойкие сорта способны выдержать до -30 °C, но даже они в средней полосе нуждаются хотя бы в лёгком утеплении.

Ошибки и советы

Начинающие виноградари часто спешат с укрытием, используют недышащие материалы или забывают о корнях. Такие промахи приводят к гибели кустов. Чтобы избежать проблем:

  • не торопитесь, дождитесь первых морозов;
  • выбирайте дышащие материалы;
  • не забывайте о защите корневой системы, мульчируйте приствольный круг;
  • вовремя снимайте укрытие весной, иначе куст выпреет.

Правильная подготовка винограда к зиме — это последовательность шагов: закалка, обрезка, обработка, влагозарядный полив и выбор подходящего метода утепления. От качества осенних работ зависит не только здоровье лозы, но и урожай будущего года. В регионах с холодными и малоснежными зимами укрытие должно быть особенно тщательным и многослойным.

Уточнения

Виногра́д плоды винограда культурного и некоторых других растений рода Виноград, в зрелом виде представляющие собой сладкие ягоды.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
