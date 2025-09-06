Виноградник может погибнуть не от мороза, а от заботливого хозяина: странная истина спасает урожай

Подготовка виноградника к зиме — это целая система действий, от которых напрямую зависит будущее плодоношение. Ошибки осенью могут стоить садоводу не только урожая, но и целых кустов. Поэтому важно правильно выбрать сроки укрытия, грамотно провести обрезку и защитные обработки, а затем подобрать подходящий способ утепления.
Опытные виноградари знают: слишком раннее утепление вредит сильнее, чем задержка. Если лозу спрятать до наступления первых устойчивых заморозков, она рискует сопреть. Оптимально начинать работы, когда ночные температуры уже стабильно опускаются до -5…-7 °C. Такая "закалка" нужна для завершения вызревания древесины и перехода куста в состояние покоя.
Сроки укрытия зависят от региона:
Признаком готовности к зиме служит внешний вид лозы: вызревшие побеги становятся коричневыми и тёплыми на ощупь даже в прохладный день. А вот зеленые и тонкие ветви быстро остывают и не выдерживают холода.
Прежде чем укрыть виноград, нужно выполнить несколько обязательных процедур.
Удаляют всё невызревшее, слабое и поврежденное. Такие побеги всё равно не перезимуют, зато под укрытием могут стать источником гнили и болезней. Формирующая обрезка помогает придать кусту удобную структуру, облегчить уход и сбор урожая.
Чтобы в укрытии не развивалась плесень, лозы и почву опрыскивают медьсодержащими препаратами, чаще всего 3-5%-ной бордоской жидкостью.
За 1-2 недели до укрытия кусты обильно поливают. Под взрослое растение выливают до 80 литров воды. Такая влага нужна не для роста, а для того, чтобы корни и почва вокруг медленнее промерзали зимой. Увлажненная земля аккумулирует тепло и защищает растения в бесснежные морозы.
Существует несколько проверенных методов, каждый из которых имеет плюсы и минусы.
Отдельного внимания заслуживает воздушно-сухой метод. Лозу снимают со шпалеры, связывают и укладывают на сухое основание, затем сооружают каркас и накрывают его водонепроницаемым материалом. Вентиляционные отверстия оставляют до наступления сильных морозов, а позже их закрывают и дополнительно набрасывают снег. Такой способ лучше всего защищает виноград от выпревания.
Важно помнить: опилки и солома не подходят. Они намокают, слёживаются и привлекают мышей.
Разные по возрасту растения требуют индивидуального подхода. Молодые саженцы 1-2 лет ещё слишком уязвимы, их укрывают полностью: после обрезки оставляют несколько почек, лозу пригибают к земле и закрывают "коконом" из пластиковых ёмкостей, земли, лапника и агроволокна. Взрослые кусты снимают со шпалеры, связывают в пучки и укладывают вдоль ряда, применяя один из методов укрытия. Морозостойкие сорта способны выдержать до -30 °C, но даже они в средней полосе нуждаются хотя бы в лёгком утеплении.
Начинающие виноградари часто спешат с укрытием, используют недышащие материалы или забывают о корнях. Такие промахи приводят к гибели кустов. Чтобы избежать проблем:
Правильная подготовка винограда к зиме — это последовательность шагов: закалка, обрезка, обработка, влагозарядный полив и выбор подходящего метода утепления. От качества осенних работ зависит не только здоровье лозы, но и урожай будущего года. В регионах с холодными и малоснежными зимами укрытие должно быть особенно тщательным и многослойным.
Уточнения
Виногра́д — плоды винограда культурного и некоторых других растений рода Виноград, в зрелом виде представляющие собой сладкие ягоды.
