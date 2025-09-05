Земля превращается в хранилище красоты: осенняя посадка запускает процесс

Если хочется, чтобы весной сад утопал в ярких красках, сентябрь и октябрь — решающие месяцы. Именно осенью луковицы тюльпанов получают шанс укорениться и пережить зиму.
Лучший период — с конца сентября до середины октября. Главное правило: тюльпанам нужно 3-4 недели до первых серьёзных заморозков, чтобы адаптироваться. Ориентир простой — температура почвы в пределах +10…+15°C.
Если посадочный материал куплен заранее, не храните его в полиэтиленовых пакетах. Подойдут бумажные или сетчатые мешочки. Луковицы любят сухое, прохладное (+15°C) и хорошо проветриваемое место. Именно от этих условий зависит будущая красота клумбы.
Хотите укрепить почву? Засейте рядом сидераты — рожь, овёс или горчицу. Они обогатят землю питательными веществами и защитят от болезней.
Уточнения
Тюльпа́н (лат. Túlipa) — род многолетних травянистых луковичных растений семейства Лилейные (Liliaceae), в современных систематиках включающий более 80 видов.
