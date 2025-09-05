Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Земля превращается в хранилище красоты: осенняя посадка запускает процесс

Садоводство

Если хочется, чтобы весной сад утопал в ярких красках, сентябрь и октябрь — решающие месяцы. Именно осенью луковицы тюльпанов получают шанс укорениться и пережить зиму.

Фото: unsplash.com by krystina_elise, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Идеальное время для посадки

Лучший период — с конца сентября до середины октября. Главное правило: тюльпанам нужно 3-4 недели до первых серьёзных заморозков, чтобы адаптироваться. Ориентир простой — температура почвы в пределах +10…+15°C.

Подготовка луковиц

Если посадочный материал куплен заранее, не храните его в полиэтиленовых пакетах. Подойдут бумажные или сетчатые мешочки. Луковицы любят сухое, прохладное (+15°C) и хорошо проветриваемое место. Именно от этих условий зависит будущая красота клумбы.

Как выбрать качественные луковицы

  • Цвет оболочки — светло-коричневый, с тонкими сухими чешуями.
  • Поверхность — без повреждений, плесени и следов гнили.
  • Основание — плотное, с зачатками корней. Если оно мягкое и корни уже проросли, такой экземпляр лучше не использовать.

Шаг за шагом: посадка тюльпанов

  1. Выберите солнечный участок с рыхлой и дренированной почвой.
  2. Перед посадкой обработайте луковицы фунгицидом для защиты от гнили.
  3. Сделайте лунки глубиной 10-15 см (примерно три высоты луковицы).
  4. Расстояние между растениями — 8-12 см, между рядами — 15-20 см.
  5. Присыпьте землёй, слегка уплотните руками и полейте.

Бонус: зелёное удобрение

Хотите укрепить почву? Засейте рядом сидераты — рожь, овёс или горчицу. Они обогатят землю питательными веществами и защитят от болезней.

Уточнения

Тюльпа́н (лат. Túlipa) — род многолетних травянистых луковичных растений семейства Лилейные (Liliaceae), в современных систематиках включающий более 80 видов.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
