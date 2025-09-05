Земля превращается в хранилище красоты: осенняя посадка запускает процесс

Садоводство

Если хочется, чтобы весной сад утопал в ярких красках, сентябрь и октябрь — решающие месяцы. Именно осенью луковицы тюльпанов получают шанс укорениться и пережить зиму.

Фото: unsplash.com by krystina_elise, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тюльпаны

Идеальное время для посадки

Лучший период — с конца сентября до середины октября. Главное правило: тюльпанам нужно 3-4 недели до первых серьёзных заморозков, чтобы адаптироваться. Ориентир простой — температура почвы в пределах +10…+15°C.

Подготовка луковиц

Если посадочный материал куплен заранее, не храните его в полиэтиленовых пакетах. Подойдут бумажные или сетчатые мешочки. Луковицы любят сухое, прохладное (+15°C) и хорошо проветриваемое место. Именно от этих условий зависит будущая красота клумбы.

Как выбрать качественные луковицы

Цвет оболочки — светло-коричневый, с тонкими сухими чешуями.

Поверхность — без повреждений, плесени и следов гнили.

Основание — плотное, с зачатками корней. Если оно мягкое и корни уже проросли, такой экземпляр лучше не использовать.

Шаг за шагом: посадка тюльпанов

Выберите солнечный участок с рыхлой и дренированной почвой. Перед посадкой обработайте луковицы фунгицидом для защиты от гнили. Сделайте лунки глубиной 10-15 см (примерно три высоты луковицы). Расстояние между растениями — 8-12 см, между рядами — 15-20 см. Присыпьте землёй, слегка уплотните руками и полейте.

Бонус: зелёное удобрение

Хотите укрепить почву? Засейте рядом сидераты — рожь, овёс или горчицу. Они обогатят землю питательными веществами и защитят от болезней.

Уточнения

Тюльпа́н (лат. Túlipa) — род многолетних травянистых луковичных растений семейства Лилейные (Liliaceae), в современных систематиках включающий более 80 видов.

