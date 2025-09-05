Сидераты работают как армия под прикрытием — почва меняется незаметно

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Садоводство

Сентябрь — решающий месяц для огородников. В это время подводятся итоги сезона, убирается урожай и закладываются основы для будущего года. Пропустить этот этап — значит рисковать не только урожаем, но и здоровьем почвы.

Грядка с хвойной мульчей
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Грядка с хвойной мульчей

Уборка урожая

Начинать стоит с последних овощей: помидоров, перца, кабачков, тыкв и баклажанов. После сбора важно тщательно перебрать плоды: целые и здоровые отправить в погреб или на переработку, а повреждённые сразу убрать, чтобы не распространялись болезни. Не забудьте и про корнеплоды — морковь, свёклу, репу. Их нужно выкопать до первых заморозков.

Очистка грядок

После сбора урожая огород очищают от ботвы и сорняков. Ботву лучше сжечь, чтобы избавиться от возможных вредителей и спор болезней. Сорняки обязательно выкапывают с корнями, иначе весной они быстро дадут ростки. Осенняя перекопка помогает оздоровить почву и уничтожить зимующие личинки насекомых.

Посадка озимых культур

Сентябрь — подходящее время, чтобы высадить чеснок, лук и сидераты. Сидераты (горчица, рожь, овёс) обогащают почву питательными веществами, улучшают её структуру и готовят грядки к новому сезону.

Подготовка инструментов

Не стоит забывать и о садовом инвентаре. Его необходимо очистить от земли, металлические части смазать маслом и убрать в сухое место. Такой простой уход продлевает срок службы инструментов и экономит силы следующей весной.

Сентябрьские хлопоты — это не только уборка урожая, но и инвестиция в будущий сезон. Правильный уход за грядками и инструментами сейчас станет залогом богатого урожая в следующем году, интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Уточнения

Сидера́ты (от лат. sīdere — оседать, оставаться лежать) — растения, выращиваемые с целью последующей заделки в почву (сидерации) для улучшения её структуры, обогащения азотом и угнетения роста сорняков.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
