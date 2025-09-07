Хотели согреть — задушили: почему виноград гибнет под тёплым укрытием

1:50 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Виноград — культура южная, и холодные зимы он переносит плохо. Чтобы кусты не погибли от мороза, садоводы применяют разные способы укрытия лозы. Но важно учитывать сроки и правильно подбирать материалы.

Фото: flickr.com by Hector Garcia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Виноград

Когда укрывать виноград

Точного календарного числа нет: всё зависит от климата и возраста растения. Если накрыть слишком рано — лоза запреет, слишком поздно — почки могут подмерзнуть. Опытные виноградари советуют ориентироваться на погоду: оптимально, когда ночные температуры стабильно держатся около -5 °C.

Укрытие лапником

Самый экологичный способ для тех, кто живёт рядом с хвойным лесом. Лапник хорошо защищает от мороза и препятствует развитию грибков. Лозу пригибают к земле и накрывают еловыми ветками. Весной укрытие снимают сразу после схода снега, иначе растение начнёт преть.

Опавшие листья

Доступный вариант для дачников, у которых рядом парк или лес. Но листья нужно тщательно просушить и убедиться, что они не заражены болезнями.

Технология:

лозу уложить на деревянные решётки и обернуть мешковиной;

сверху насыпать слой листьев не менее 30 см;

накрыть агроволокном, чтобы защита не промокла.

Древесные опилки

Используются реже, так как сильно впитывают влагу. Чтобы снизить риск подмерзания, нужно:

расстелить пароизоляцию на землю;

аккуратно уложить лозу без сильных изгибов;

засыпать опилки слоем от 30 см;

накрыть рубероидом, шифером или деревянными щитами.

Что не подходит

Плёнка — худший вариант. Она не пропускает воздух, создаёт конденсат и ведёт к загниванию лозы.

Уточнения

Виноградник (устар по Далю Вертогра́д) — участок земли, на котором выращивают виноград.



