Хотели согреть — задушили: почему виноград гибнет под тёплым укрытием

Садоводство

Виноград — культура южная, и холодные зимы он переносит плохо. Чтобы кусты не погибли от мороза, садоводы применяют разные способы укрытия лозы. Но важно учитывать сроки и правильно подбирать материалы.

Фото: flickr.com by Hector Garcia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Когда укрывать виноград

Точного календарного числа нет: всё зависит от климата и возраста растения. Если накрыть слишком рано — лоза запреет, слишком поздно — почки могут подмерзнуть. Опытные виноградари советуют ориентироваться на погоду: оптимально, когда ночные температуры стабильно держатся около -5 °C.

Укрытие лапником

Самый экологичный способ для тех, кто живёт рядом с хвойным лесом. Лапник хорошо защищает от мороза и препятствует развитию грибков. Лозу пригибают к земле и накрывают еловыми ветками. Весной укрытие снимают сразу после схода снега, иначе растение начнёт преть.

Опавшие листья

Доступный вариант для дачников, у которых рядом парк или лес. Но листья нужно тщательно просушить и убедиться, что они не заражены болезнями.

Технология:

  • лозу уложить на деревянные решётки и обернуть мешковиной;
  • сверху насыпать слой листьев не менее 30 см;
  • накрыть агроволокном, чтобы защита не промокла.

Древесные опилки

Используются реже, так как сильно впитывают влагу. Чтобы снизить риск подмерзания, нужно:

  • расстелить пароизоляцию на землю;
  • аккуратно уложить лозу без сильных изгибов;
  • засыпать опилки слоем от 30 см;
  • накрыть рубероидом, шифером или деревянными щитами.

Что не подходит

Плёнка — худший вариант. Она не пропускает воздух, создаёт конденсат и ведёт к загниванию лозы.

Уточнения

Виноградник (устар по Далю Вертогра́д) — участок земли, на котором выращивают виноград.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
