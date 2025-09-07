Хотели согреть — задушили: почему виноград гибнет под тёплым укрытием

Виноград — культура южная, и холодные зимы он переносит плохо. Чтобы кусты не погибли от мороза, садоводы применяют разные способы укрытия лозы. Но важно учитывать сроки и правильно подбирать материалы.
Точного календарного числа нет: всё зависит от климата и возраста растения. Если накрыть слишком рано — лоза запреет, слишком поздно — почки могут подмерзнуть. Опытные виноградари советуют ориентироваться на погоду: оптимально, когда ночные температуры стабильно держатся около -5 °C.
Самый экологичный способ для тех, кто живёт рядом с хвойным лесом. Лапник хорошо защищает от мороза и препятствует развитию грибков. Лозу пригибают к земле и накрывают еловыми ветками. Весной укрытие снимают сразу после схода снега, иначе растение начнёт преть.
Доступный вариант для дачников, у которых рядом парк или лес. Но листья нужно тщательно просушить и убедиться, что они не заражены болезнями.
Технология:
Используются реже, так как сильно впитывают влагу. Чтобы снизить риск подмерзания, нужно:
Плёнка — худший вариант. Она не пропускает воздух, создаёт конденсат и ведёт к загниванию лозы.
