Лук сгниёт прямо под носом: пять причин, из-за которых урожай исчезает за ночь

Лук — культура неприхотливая, но даже он способен преподнести неприятный сюрприз: загнивание прямо на грядке. Чтобы не потерять урожай, важно знать главные причины этой беды.
Если от севка уже на этапе посадки исходит неприятный запах или чешуйки влажные и повреждённые — велик риск распространения грибка. Такой материал хранится неправильно (при высокой влажности), и заражение проявится уже на грядке.
Лук не переносит сырости и застоя воздуха. Если грядка расположена в тени или плохо проветривается, риск гнили возрастает в разы. Культура предпочитает солнечные участки и лёгкий ветерок.
Нарушение севооборота — одна из частых проблем. Если из года в год высаживать лук на одном месте, земля истощается, а в почве накапливаются споры грибков и другие патогены. В итоге растения начинают болеть и загнивать.
Главный враг лука — луковая муха. Она повреждает чешуйки и открывает путь инфекции. При сильном поражении луковицы начинают быстро гнить.
Наиболее распространены грибковые заболевания. Чтобы остановить процесс, нужно немедленно удалить поражённые растения и обработать грядки фунгицидами.
Уточнения
Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.
