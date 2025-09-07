Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Лук сгниёт прямо под носом: пять причин, из-за которых урожай исчезает за ночь

Садоводство

Лук — культура неприхотливая, но даже он способен преподнести неприятный сюрприз: загнивание прямо на грядке. Чтобы не потерять урожай, важно знать главные причины этой беды.

Загнивание лука на грядке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Загнивание лука на грядке

1. Некачественный посадочный материал

Если от севка уже на этапе посадки исходит неприятный запах или чешуйки влажные и повреждённые — велик риск распространения грибка. Такой материал хранится неправильно (при высокой влажности), и заражение проявится уже на грядке.

2. Неверное место для грядки

Лук не переносит сырости и застоя воздуха. Если грядка расположена в тени или плохо проветривается, риск гнили возрастает в разы. Культура предпочитает солнечные участки и лёгкий ветерок.

3. Ошибки в агротехнике

Нарушение севооборота — одна из частых проблем. Если из года в год высаживать лук на одном месте, земля истощается, а в почве накапливаются споры грибков и другие патогены. В итоге растения начинают болеть и загнивать.

4. Вредители

Главный враг лука — луковая муха. Она повреждает чешуйки и открывает путь инфекции. При сильном поражении луковицы начинают быстро гнить.

5. Болезни

Наиболее распространены грибковые заболевания. Чтобы остановить процесс, нужно немедленно удалить поражённые растения и обработать грядки фунгицидами.

Уточнения

Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
