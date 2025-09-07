Лук сгниёт прямо под носом: пять причин, из-за которых урожай исчезает за ночь

Лук — культура неприхотливая, но даже он способен преподнести неприятный сюрприз: загнивание прямо на грядке. Чтобы не потерять урожай, важно знать главные причины этой беды.

1. Некачественный посадочный материал

Если от севка уже на этапе посадки исходит неприятный запах или чешуйки влажные и повреждённые — велик риск распространения грибка. Такой материал хранится неправильно (при высокой влажности), и заражение проявится уже на грядке.

2. Неверное место для грядки

Лук не переносит сырости и застоя воздуха. Если грядка расположена в тени или плохо проветривается, риск гнили возрастает в разы. Культура предпочитает солнечные участки и лёгкий ветерок.

3. Ошибки в агротехнике

Нарушение севооборота — одна из частых проблем. Если из года в год высаживать лук на одном месте, земля истощается, а в почве накапливаются споры грибков и другие патогены. В итоге растения начинают болеть и загнивать.

4. Вредители

Главный враг лука — луковая муха. Она повреждает чешуйки и открывает путь инфекции. При сильном поражении луковицы начинают быстро гнить.

5. Болезни

Наиболее распространены грибковые заболевания. Чтобы остановить процесс, нужно немедленно удалить поражённые растения и обработать грядки фунгицидами.

Уточнения

Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.

