Как за одну осень превратить убитую землю в плодородный грунт

1:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Осенью земля на участке часто оказывается истощённой и плотной. Чтобы весной растения чувствовали себя комфортно, почву нужно заранее восстановить и сделать рыхлой. Но что делать, если нет перегноя, компоста или возможности посадить сидераты? Выручат натуральные препараты.

Фото: Own work by M Tullottes, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Земля, грунт, почва

Почему важно восстанавливать почву осенью

После сезона активного роста и плодоношения грунт теряет питательные вещества и уплотняется. Если оставить всё как есть, весной придётся бороться с твёрдой, "мертвой" землёй и слабым урожаем.

Чем заменить компост и сидераты

Натуральные биопрепараты помогают оздоровить почву без долгих подготовок. Одним из популярных решений стал препарат "Восток ЭМ-1". Он работает сразу в двух направлениях:

активизирует полезные микроорганизмы, которые делают землю рыхлой и плодородной;

подавляет развитие патогенной микрофлоры, оставшейся после прошлых культур.

Как применять

Раствор готовят просто: на 10 литров воды берут 2 столовые ложки препарата. Полученной смесью поливают:

грядки после уборки урожая;

кусты и приствольные круги деревьев;

участки, где весной планируется посадка культур.

Преимущества метода

не требует закладки компостных ям и хранения навоза;

подходит для занятых дачников, у которых нет времени выращивать сидераты;

улучшает структуру грунта и сохраняет его плодородие до следующего сезона.

Уточнения

По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.



