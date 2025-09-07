Как за одну осень превратить убитую землю в плодородный грунт

Осенью земля на участке часто оказывается истощённой и плотной. Чтобы весной растения чувствовали себя комфортно, почву нужно заранее восстановить и сделать рыхлой. Но что делать, если нет перегноя, компоста или возможности посадить сидераты? Выручат натуральные препараты.
После сезона активного роста и плодоношения грунт теряет питательные вещества и уплотняется. Если оставить всё как есть, весной придётся бороться с твёрдой, "мертвой" землёй и слабым урожаем.
Натуральные биопрепараты помогают оздоровить почву без долгих подготовок. Одним из популярных решений стал препарат "Восток ЭМ-1". Он работает сразу в двух направлениях:
Раствор готовят просто: на 10 литров воды берут 2 столовые ложки препарата. Полученной смесью поливают:
Уточнения
По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.
В пустынях Саудовской Аравии стоит камень, рассечённый словно клинком. Учёные спорят: шутка природы или след древней цивилизации?