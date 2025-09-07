Как за одну осень превратить убитую землю в плодородный грунт

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:35
Садоводство

Осенью земля на участке часто оказывается истощённой и плотной. Чтобы весной растения чувствовали себя комфортно, почву нужно заранее восстановить и сделать рыхлой. Но что делать, если нет перегноя, компоста или возможности посадить сидераты? Выручат натуральные препараты.

Земля, грунт, почва
Фото: Own work by M Tullottes, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Почему важно восстанавливать почву осенью

После сезона активного роста и плодоношения грунт теряет питательные вещества и уплотняется. Если оставить всё как есть, весной придётся бороться с твёрдой, "мертвой" землёй и слабым урожаем.

Чем заменить компост и сидераты

Натуральные биопрепараты помогают оздоровить почву без долгих подготовок. Одним из популярных решений стал препарат "Восток ЭМ-1". Он работает сразу в двух направлениях:

  • активизирует полезные микроорганизмы, которые делают землю рыхлой и плодородной;
  • подавляет развитие патогенной микрофлоры, оставшейся после прошлых культур.

Как применять

Раствор готовят просто: на 10 литров воды берут 2 столовые ложки препарата. Полученной смесью поливают:

  • грядки после уборки урожая;
  • кусты и приствольные круги деревьев;
  • участки, где весной планируется посадка культур.

Преимущества метода

  • не требует закладки компостных ям и хранения навоза;
  • подходит для занятых дачников, у которых нет времени выращивать сидераты;
  • улучшает структуру грунта и сохраняет его плодородие до следующего сезона.

Уточнения

По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
