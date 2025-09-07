Утро или вечер? Время полива решает судьбу ваших комнатных растений

Вопрос о том, когда лучше поливать комнатные растения — утром или вечером, — волнует многих. Одни делают это на рассвете, другие вечером после работы, третьи — когда найдут время. Но специалисты сходятся во мнении: утренний полив предпочтительнее.
Растения ночью находятся в состоянии покоя, и избыток влаги им не нужен. С рассветом же они "просыпаются" и начинают активнее поглощать воду. Утренний полив помогает им быстрее включиться в процессы фотосинтеза и роста.
Учёные отмечают, что многие растения даже заранее "чувствуют" приближение рассвета и активизируются к восходу солнца. Поэтому именно в утренние часы они эффективнее всего усваивают влагу.
Весна, лето, осень — растения можно поливать и утром, и вечером, но лучше избегать середины дня, когда солнце палит особенно сильно. В это время капли воды на листьях работают как линзы и могут вызвать ожоги.
Зима — строго по утрам. Вечерний полив при пониженной температуре и недостатке света повышает риск застоя влаги и развития гнили.
Вода должна быть отстоянной и комнатной температуры.
Лучше поливать под корень, избегая попадания на листья.
При ярком солнце и жаре стоит поливать только почву, а не всю крону.
Уточнения
Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.
В пустынях Саудовской Аравии стоит камень, рассечённый словно клинком. Учёные спорят: шутка природы или след древней цивилизации?