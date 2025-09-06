Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стать сильнее 30-летних после 50 — реально: эти упражнения бросают вызов возрасту
Испанская тоска: Лазарева** назвала главную причину своей усталости от жизни за границей
Музыка превращает дорогу в лекарство: укачивание отступает без таблеток
Тени древних империй тянутся сквозь тысячелетия: эти памятники пережили время и войны
Незаметные убийцы под крышей: 10 привычных вещей, которые способны превратить квартиру в пепелище
Лифтинг без хирурга: пять трюков, которые меняют форму глаз за минуты
Особенно популярны: российские игрушки теснят зарубежные аналоги
Какой штраф ждёт водителя без прав или СТС: наказание за отсутствие документов иногда меньше, чем за их передачу другу
Развод Бузовой: что разрушило брак звезды и как она нашла новую формулу счастья

Хотели зелёную изгородь, а получили жёлтые пеньки: ошибка в поливе стоит дорого

1:53
Садоводство

Туя — одно из самых популярных декоративных растений для дачных участков. Она украшает сад круглый год, остаётся зелёной даже зимой и не требует сложного ухода. Однако, чтобы растение было по-настоящему пышным и здоровым, важно соблюдать несколько правил при посадке и дальнейшем выращивании.

Туя в саду
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Туя в саду

Когда высаживать

Наиболее часто туи сажают весной, в мае. Но допустима и осенняя посадка — главное, успеть до середины сентября, чтобы корни успели прижиться до холодов.

Где сажать

Для туи лучше всего подходит участок в лёгкой полутени. Прямое солнце способно обжечь нежную хвою, а сквозняки и сильный ветер ослабляют молодое растение.

Как подготовить яму

Посадочную лунку делают глубиной не менее 80 см. Корневая шейка при этом должна оставаться на уровне земли, не заглубляясь. Если планируется посадка нескольких растений, между ними оставляют от 0,5 до 5 метров в зависимости от сорта и будущего размера кроны.

Почва и дренаж

Хотя туя и считается неприхотливой, оптимальной будет смесь из:

  • 2 частей дерновой земли или перегноя,
  • 1 части песка,
  • 1 части торфа.

При тяжёлой, глинистой или болотистой почве обязателен дренаж слоем около 20 см, чтобы избежать застоя воды.

Полив и уход

Туи влаголюбивы. Молодые саженцы в первый месяц после посадки поливают раз в неделю, выливая под корень по ведру воды. Взрослые растения требуют примерно вдвое больше влаги.

Хорошо влияет и опрыскивание хвои в вечернее время: оно освежает растение и помогает сохранить декоративность.

Уточнения

Ту́я (устар. «Ту́йя, Жи́зненное де́рево») (лат. Thúja) — род голосеменных хвойных растений семейства Кипарисовые (Cupressaceae). Виды этого рода, особенно Туя западная (Thuja occidentalis), активно используются в садоводстве в качестве декоративно-лиственных растений; выведено множество сортов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Тренируйте пресс правильно: простая основа, без которой не будет ни силы, ни осанки
Новости спорта
Тренируйте пресс правильно: простая основа, без которой не будет ни силы, ни осанки
Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике
Красота и стиль
Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике
Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который лучше любых инъекций делает губы сочнее
Красота и стиль
Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который лучше любых инъекций делает губы сочнее
Популярное
Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике

Осень 2025 начинается с эффектного возвращения: сапоги-мушкетёры снова в игре. Рассказываем, как они эволюционировали и с чем носить, чтобы выглядеть на миллион.

Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Натуральная защита от моли: положите этот сухофрукт в шкаф и проблема решится
Красота ценой морщин: эти уходовые привычки старят кожу каждый день
Электрический УАЗ — неудача или удачная попытка угнаться за Теслой Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Россия получает оружие против зелёного захватчика: борщевик больше не хозяин полей
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Последние материалы
Электрический УАЗ — неудача или удачная попытка угнаться за Теслой
Незаметные убийцы под крышей: 10 привычных вещей, которые способны превратить квартиру в пепелище
Лифтинг без хирурга: пять трюков, которые меняют форму глаз за минуты
Особенно популярны: российские игрушки теснят зарубежные аналоги
Какой штраф ждёт водителя без прав или СТС: наказание за отсутствие документов иногда меньше, чем за их передачу другу
Развод Бузовой: что разрушило брак звезды и как она нашла новую формулу счастья
Коричневые яйца полезнее? Правда, которую игнорируют покупатели
Кошки замечают то, что человеку недоступно: тайна, которая пугает хозяев
50 миллионов лет эволюции — в теле одного кита: такое учёные видят впервые
Чай, который кажется безобидным, может разрушать защитные функции организма
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.