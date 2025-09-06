Хотели зелёную изгородь, а получили жёлтые пеньки: ошибка в поливе стоит дорого

Туя — одно из самых популярных декоративных растений для дачных участков. Она украшает сад круглый год, остаётся зелёной даже зимой и не требует сложного ухода. Однако, чтобы растение было по-настоящему пышным и здоровым, важно соблюдать несколько правил при посадке и дальнейшем выращивании.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Туя в саду

Когда высаживать

Наиболее часто туи сажают весной, в мае. Но допустима и осенняя посадка — главное, успеть до середины сентября, чтобы корни успели прижиться до холодов.

Где сажать

Для туи лучше всего подходит участок в лёгкой полутени. Прямое солнце способно обжечь нежную хвою, а сквозняки и сильный ветер ослабляют молодое растение.

Как подготовить яму

Посадочную лунку делают глубиной не менее 80 см. Корневая шейка при этом должна оставаться на уровне земли, не заглубляясь. Если планируется посадка нескольких растений, между ними оставляют от 0,5 до 5 метров в зависимости от сорта и будущего размера кроны.

Почва и дренаж

Хотя туя и считается неприхотливой, оптимальной будет смесь из:

2 частей дерновой земли или перегноя,

1 части песка,

1 части торфа.

При тяжёлой, глинистой или болотистой почве обязателен дренаж слоем около 20 см, чтобы избежать застоя воды.

Полив и уход

Туи влаголюбивы. Молодые саженцы в первый месяц после посадки поливают раз в неделю, выливая под корень по ведру воды. Взрослые растения требуют примерно вдвое больше влаги.

Хорошо влияет и опрыскивание хвои в вечернее время: оно освежает растение и помогает сохранить декоративность.

Уточнения

Ту́я (устар. «Ту́йя, Жи́зненное де́рево») (лат. Thúja) — род голосеменных хвойных растений семейства Кипарисовые (Cupressaceae). Виды этого рода, особенно Туя западная (Thuja occidentalis), активно используются в садоводстве в качестве декоративно-лиственных растений; выведено множество сортов.

