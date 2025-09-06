Маленькая хитрость, которая заставляет комнатные растения взрываться бутонами

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:35
Садоводство

Многие замечали: купленные в магазине цветы радуют буйным цветением, но дома быстро теряют вид. Причина чаще всего в отсутствии правильных подкормок. Есть один простой приём, который помогает добиться от комнатных растений по-настоящему роскошного цветения.

Оксалис
Фото: commons.wikimedia.org by Maja Dumat from Deutschland (Germany), https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Оксалис

Почему цветы вянут после покупки

В оранжереях растения получают сбалансированное питание и точный режим ухода. Дома же цветоводы нередко ограничиваются только поливом, забывая о том, что цветы расходуют много сил на бутоны и им нужны дополнительные микроэлементы.

Секретная подкормка для пышного цветения

В период бутонизации растения особенно нуждаются в подпитке. В это время помогает натуральное средство — касторовое масло. Оно стимулирует рост, укрепляет листья и способствует формированию крупных и ярких бутонов.

Как приготовить раствор

  1. Взять 1 литр отстоянной воды комнатной температуры.

  2. Добавить 1 чайную ложку касторового масла.

  3. Тщательно перемешать до однородности, чтобы масло не осталось на поверхности — иначе оно может повредить корни.

Важно: готовый раствор нельзя хранить, им поливают цветы сразу же после приготовления.

Когда использовать

  • Растения, цветущие один раз в год, подкармливают только в период бутонизации.
  • Универсальные комнатные цветы, образующие бутоны несколько раз, можно подкармливать перед каждым новым циклом.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
