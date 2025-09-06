Маленькая хитрость, которая заставляет комнатные растения взрываться бутонами

Многие замечали: купленные в магазине цветы радуют буйным цветением, но дома быстро теряют вид. Причина чаще всего в отсутствии правильных подкормок. Есть один простой приём, который помогает добиться от комнатных растений по-настоящему роскошного цветения.
В оранжереях растения получают сбалансированное питание и точный режим ухода. Дома же цветоводы нередко ограничиваются только поливом, забывая о том, что цветы расходуют много сил на бутоны и им нужны дополнительные микроэлементы.
В период бутонизации растения особенно нуждаются в подпитке. В это время помогает натуральное средство — касторовое масло. Оно стимулирует рост, укрепляет листья и способствует формированию крупных и ярких бутонов.
Взять 1 литр отстоянной воды комнатной температуры.
Добавить 1 чайную ложку касторового масла.
Тщательно перемешать до однородности, чтобы масло не осталось на поверхности — иначе оно может повредить корни.
Важно: готовый раствор нельзя хранить, им поливают цветы сразу же после приготовления.
Уточнения
Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.
Осень 2025 начинается с эффектного возвращения: сапоги-мушкетёры снова в игре. Рассказываем, как они эволюционировали и с чем носить, чтобы выглядеть на миллион.