Лепестки на клумбе, джем на столе: неожиданное применение привычных цветов

1:52
Садоводство
Цветы в саду могут не только радовать глаз, но и разнообразить меню. Некоторые из привычных декоративных растений отлично подходят для кулинарных экспериментов и при этом сохраняют пользу для здоровья.

Настурция — солнечное украшение и пикантная приправа

Этот яркий однолетник с оранжевыми, розовыми или бордовыми лепестками часто используют в вертикальном озеленении и на клумбах. Настурция любит солнце и скромные почвы, а её рассаду высаживают в грунт в конце мая.

Хризантемы
Фото: Designed by Freepik by ibrandify, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хризантемы

Съедобны не только цветки, но и листья, и даже семена. Их вкус слегка пряный, напоминает смесь кресс-салата и редиса. Настурция прекрасно подходит для салатов, бутербродов и маринадов.

Фиалка — нежный десерт на клумбе

Фиалки цветут с весны до холодов, окрашивая сад в синие, лавандовые и фиолетовые тона. Эти многолетники можно встретить почти в каждом дворе, но не все знают: лепестки фиалок используют для приготовления варенья, джема и сиропов.

Из них получаются ароматные сладости с тонким вкусом, которые отлично сочетаются с чаем или выпечкой. Кроме того, лепестки можно засахарить и использовать как съедобный декор для тортов.

Хризантема — овощ в цветочной клумбе

Хризантемы известны своей красотой, но в кулинарии ценятся листья некоторых видов: ладьевидной, венцевидной и посевной. Их добавляют в салаты, супы и гарниры. Вкус у листьев свежий, слегка горьковатый, напоминает шпинат.

Хризантема неприхотлива и прекрасно смотрится в групповых посадках, а её зелень станет неожиданным дополнением к привычным блюдам.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Осень 2025 начинается с эффектного возвращения: сапоги-мушкетёры снова в игре. Рассказываем, как они эволюционировали и с чем носить, чтобы выглядеть на миллион.

