Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чеботина – Примадонна? Бузова оспаривает заявление Киркорова
Унитаз сияет, микробы исчезают: простой ритуал раз в неделю
Кашалот — безупречная машина эволюции: как океан сделал его почти равным человеку
Ждать ли чуда от ЦБ? Эксперты дали прогноз по сентябрьской ключевой ставке
Тянет в сторону при торможении: ошибка в обслуживании, из-за которой авто перестаёт держать прямую
Загадочные экскурсии: как научно-популярные туры привлекают туристов в Новосибирск
В 2025 году тушь можно отложить: новые способы сделать ресницы роскошными
Универсальное угощение: пирожки с тыквой и луком подходят и к обеду, и к празднику
Чувствовала себя ягнёнком на заклании: почему принцесса Диана так и не стала счастливой

Зимняя грядка спасает от хлопот: какие семена стоит посеять заранее, чтобы сэкономить силы

2:26
Садоводство

Большинство садоводов привыкли высевать цветы и овощи весной. Но есть культуры, которые прекрасно переносят зимовку в почве и дают дружные, крепкие всходы ранней весной. Подзимний посев позволяет получить более выносливые растения и освободить часть времени в насыщенный весенний сезон.

Кохия
Фото: Transferred from ml.wikipedia to Commons. by Sreejith K (talk) by Mathew2006 at Malayalam Wikipedia., https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Кохия

Особенности подзимнего посева цветов

Сеять цветы лучше после первых заморозков, когда земля уже остыла, но ещё не промёрзла. В этот период отлично приживаются:

  • астра;
  • васильки;
  • календула;
  • кохия и другие неприхотливые растения.

Некоторые культуры нуждаются в естественной стратификации — воздействии низких температур, без которого семена не смогут прорасти. Осенью в почву можно отправить морозник, мальву, флоксы и пионы. Весной такие посевы дадут дружные всходы и будут развиваться быстрее, чем при весенней посадке.

Какие овощи можно сеять осенью

Для подзимнего посева подходят не все огородные культуры. Наиболее популярны:

  • укроп;
  • кинза;
  • пастернак;
  • физалис.

Важно правильно выбрать момент: если посадить слишком рано, семена тронутся в рост осенью и погибнут. Большинство культур начинает прорастать при +5 °С, поэтому оптимальная температура для подзимнего сева — от +1 до +3 °С.

Сроки и условия

В средней полосе традиционно сеют в ноябре. Но ориентироваться стоит не на календарь, а на погоду: земля должна быть холодной, но ещё не промёрзшей. Главное правило — растения не должны успеть дать всходы до зимы. Иногда цветоводы сеют даже по первому снегу: убирают его с грядки, высевают семена и присыпают заранее подготовленной почвой.

Подготовка грядок

Чтобы облегчить работу, борозды делают заранее, до наступления морозов. Иначе прорезать мерзлую землю будет сложно. Почву для присыпки семян лучше заготовить отдельно и хранить в сарае, а не на улице. Идеально подходит смесь садовой земли с песком.

Семена вносят чуть гуще обычного — часть их может погибнуть за зиму. Замачивать их нельзя, иначе они покроются льдом. Для защиты грядок используют лапник: он задерживает снег и помогает сохранить нужную температуру.

Уточнения

Грядка огородная — узкая полоса разрыхлённой или обработанной другим образом земли в огороде или саду, отделяемая от соседних бороздами или дорожками, предназначенная для выращивания на ней овощных или фруктовых растений.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Тренируйте пресс правильно: простая основа, без которой не будет ни силы, ни осанки
Новости спорта
Тренируйте пресс правильно: простая основа, без которой не будет ни силы, ни осанки
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Домашние животные
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Муха-зомби вживляла в людей трипаносом, меняющих личность и отбирающих разум
Домашние животные
Муха-зомби вживляла в людей трипаносом, меняющих личность и отбирающих разум
Популярное
Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике

Осень 2025 начинается с эффектного возвращения: сапоги-мушкетёры снова в игре. Рассказываем, как они эволюционировали и с чем носить, чтобы выглядеть на миллион.

Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Красота ценой морщин: эти уходовые привычки старят кожу каждый день
Россия получает оружие против зелёного захватчика: борщевик больше не хозяин полей
Россия и Индия перешли к Китаю: Трамп раскрывает свои главные страхи Любовь Степушова Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Волосы против возраста: секретный список оттенков, которые превращают седину в главный тренд сезона
Натуральная защита от моли: положите этот сухофрукт в шкаф и проблема решится
Натуральная защита от моли: положите этот сухофрукт в шкаф и проблема решится
Последние материалы
По утрам лицо отекает и пальцы теряют гибкость — организм подаёт тревожный сигнал о сбоях
Зимняя грядка спасает от хлопот: какие семена стоит посеять заранее, чтобы сэкономить силы
Неизвестный Армани: история любви, создавшая империю моды
Океан хранит своих титанов: кто на самом деле прячется в кромешной тьме глубин
Крабовые палочки играют в дуэте с морковью по-корейски — эта простая закуска исчезает со стола первой
Авто куплено здесь и сейчас, а детали для него приедут неизвестно когда: как заранее понять, будет ли китайский автомобиль удобен в обслуживании
Сладкий удар по здоровью: эти продукты доводят печень до воспаления
Дом теряет свежесть, а воздух становится затхлым? Одна пряность решает проблему за ночь
Леброн Джеймс раскрыл главные кинофавориты: что смотрит звезда НБА
Прямоугольное зеркало в космосе меняет правила игры: Земля-2 может оказаться ближе, чем кажется
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.