Гортензия не любит то, что обожают другие растения: парадокс дачного ухода

1:25
Садоводство

Гортензия — роскошный садовый кустарник, который радует обильным цветением. Но у этого растения есть своя "ахиллесова пята": оно категорически не переносит древесную золу. Ошибка с такой подкормкой встречается у многих новичков, ведь золу принято считать универсальным удобрением.

Гортензия
Фото: commons.wikimedia.org by Takashi Hososhima from Tokyo, Japan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Гортензия

Почему зола вредит гортензии

Зола действительно содержит массу полезных веществ и поддерживает щелочной баланс почвы. Для большинства культур это благо, но не для гортензии. Её корневая система настроена на кислую среду, и при ощелачивании растения начинают страдать.

Под воздействием золы листья теряют яркость, цветки становятся бледными, а само растение слабеет. При регулярном внесении подкормки куст может вовсе перестать цвести.

Чем заменить золу

Если гортензии не хватает минералов, лучше вносить их отдельно. Например:

  • калий — укрепляет корни и помогает пережить зиму;
  • фосфор — повышает иммунитет и сопротивляемость болезням.

Самый простой рецепт для осени: растворить столовую ложку сульфата калия и столько же суперфосфата в 10 литрах воды. На один куст достаточно 7 литров такого раствора. Эта смесь обеспечит обильное цветение и рост новых побегов в следующем сезоне.

Уточнения

Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции. Изначально насчитывалось 2 формы — с белой и алой окраской соцветий.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
