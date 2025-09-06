Гортензия не любит то, что обожают другие растения: парадокс дачного ухода

Гортензия — роскошный садовый кустарник, который радует обильным цветением. Но у этого растения есть своя "ахиллесова пята": оно категорически не переносит древесную золу. Ошибка с такой подкормкой встречается у многих новичков, ведь золу принято считать универсальным удобрением.

Гортензия

Почему зола вредит гортензии

Зола действительно содержит массу полезных веществ и поддерживает щелочной баланс почвы. Для большинства культур это благо, но не для гортензии. Её корневая система настроена на кислую среду, и при ощелачивании растения начинают страдать.

Под воздействием золы листья теряют яркость, цветки становятся бледными, а само растение слабеет. При регулярном внесении подкормки куст может вовсе перестать цвести.

Чем заменить золу

Если гортензии не хватает минералов, лучше вносить их отдельно. Например:

калий — укрепляет корни и помогает пережить зиму;

— укрепляет корни и помогает пережить зиму; фосфор — повышает иммунитет и сопротивляемость болезням.

Самый простой рецепт для осени: растворить столовую ложку сульфата калия и столько же суперфосфата в 10 литрах воды. На один куст достаточно 7 литров такого раствора. Эта смесь обеспечит обильное цветение и рост новых побегов в следующем сезоне.

