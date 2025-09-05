Половина роста ребёнка и целый шок для дачников — вот каким стал огурец в Кузбассе

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:08
Садоводство

В Кузбассе обнаружили огурец, который трудно назвать обычным овощем. Его размеры сравнимы с собакой, а по длине он достигает половины роста ребёнка.

Огурцы
Фото: Designed by Freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Огурцы

Огурец-гигант

Необычный экземпляр был выращен в обычном огороде. Семья утверждает, что никаких секретных удобрений или особых технологий не использовала — растение росло, как и все остальные. Но именно этот плод превратился в настоящего рекордсмена.

Реакция людей

История вызвала оживлённые обсуждения. Одни уверяют, что из такого огурца можно приготовить десятки банок солений, другие шутят, что он вполне способен заменить сторожевую собаку. Есть и те, кто видит в этом шанс для книги рекордов.

Случайность или закономерность

В разных регионах нередко встречаются "чудеса огорода" — огромные моркови, арбузы или кабачки. Но в этот раз внимание привлёк именно огурец из Кузбасса, ставший символом щедрого урожая и напоминанием, что природа умеет удивлять, сообщает Сiбдепо.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
