Тайный рецепт огородников превращает обычные кусты перца в фабрику плодов

Хотите, чтобы ваши перцы росли быстрее, цвели обильнее и давали богатый урожай? Секрет кроется в простом ингредиенте — обычных дрожжах. Такой способ подкормки давно зарекомендовал себя как один из самых безопасных и эффективных.
Фото: commons.wikimedia.org by Forest & Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Именно эти элементы укрепляют растения, ускоряют их рост и повышают урожайность.
Когда и как подкармливать
Перцы удобряют дрожжами трижды за сезон:
После пересадки — для снижения стресса и лучшей адаптации.
Во время цветения — чтобы ускорить образование бутонов (около 2 литров раствора на куст).
При формировании плодов — для поддержки завязей (1-2 литра на растение).
Как приготовить удобрение
Существует несколько проверенных способов:
Метод 1. 1 кг свежих дрожжей развести в 5-7 литрах воды, настоять час и перед поливом развести в соотношении 1:10.
Метод 2. На ведро воды добавить 100 г свежих или 20 г сухих дрожжей и полкило сахара. Настоять 3 дня. Перед поливом также разбавить 1:10.
Метод 3. Сначала сделать настой: 100 г дрожжей и 100 г сахара на 10 литров воды (настоять сутки). Отдельно замочить 1 литр древесной золы на ведро воды. Для подкормки смешать оба настоя (по литру каждого) и довести водой до 10 литров.
Важные правила применения
Используйте дрожжи только свежие.
Температура воды должна быть 30-40 °C: в холодной дрожжи "засыпают", в кипятке погибают.
В открытом грунте подкармливать утром, в теплице — лучше в пасмурную погоду, иначе грибы не приживутся.
Такая натуральная подкормка помогает укрепить корни, активизировать рост и продлить плодоношение, превращая кусты перца в по-настоящему щедрые.
Уточнения
Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.
Истории, советы и лайфхаки для дачиПодпишитесь, чтобы не пропустить сезонные подсказки