Тайный рецепт огородников превращает обычные кусты перца в фабрику плодов

Хотите, чтобы ваши перцы росли быстрее, цвели обильнее и давали богатый урожай? Секрет кроется в простом ингредиенте — обычных дрожжах. Такой способ подкормки давно зарекомендовал себя как один из самых безопасных и эффективных.

Фото: commons.wikimedia.org by Forest & Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Перец

Чем полезна дрожжевая подкормка

В составе дрожжей:

65% белковых соединений,

10% аминокислот,

25% минералов (железо, медь, калий, марганец, азот).

Именно эти элементы укрепляют растения, ускоряют их рост и повышают урожайность.

Когда и как подкармливать

Перцы удобряют дрожжами трижды за сезон:

После пересадки — для снижения стресса и лучшей адаптации.

Во время цветения — чтобы ускорить образование бутонов (около 2 литров раствора на куст).

При формировании плодов — для поддержки завязей (1-2 литра на растение).

Как приготовить удобрение

Существует несколько проверенных способов:

Метод 1. 1 кг свежих дрожжей развести в 5-7 литрах воды, настоять час и перед поливом развести в соотношении 1:10.

Метод 2. На ведро воды добавить 100 г свежих или 20 г сухих дрожжей и полкило сахара. Настоять 3 дня. Перед поливом также разбавить 1:10.

Метод 3. Сначала сделать настой: 100 г дрожжей и 100 г сахара на 10 литров воды (настоять сутки). Отдельно замочить 1 литр древесной золы на ведро воды. Для подкормки смешать оба настоя (по литру каждого) и довести водой до 10 литров.

Важные правила применения

Используйте дрожжи только свежие.

Температура воды должна быть 30-40 °C: в холодной дрожжи "засыпают", в кипятке погибают.

В открытом грунте подкармливать утром, в теплице — лучше в пасмурную погоду, иначе грибы не приживутся.

Такая натуральная подкормка помогает укрепить корни, активизировать рост и продлить плодоношение, превращая кусты перца в по-настоящему щедрые.

Уточнения

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.

