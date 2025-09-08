Сентябрьские кабачки сохранятся до весны, если соблюдать одно простое правило

Кабачки в сентябре продолжают радовать дачников обильным урожаем, и часто возникает вопрос — как правильно собрать, хранить и заготовить овощи на зиму. При грамотном подходе кабачки могут храниться несколько месяцев, а замороженные — почти целый год.

Когда собирать

Снимать кабачки нужно по мере их роста. Переросшие плоды весом по 5 кг теряют вкус, быстро портятся и чаще идут на корм скоту, чем в кулинарию. Для заготовок и хранения лучше подходят полностью вызревшие кабачки с толстой кожурой. Проверить спелость просто: при лёгком постукивании слышится глухой звук.

"Кабачки нужно срезать острым ножом, оставляя плодоножку длиной 3-5 сантиметров. Тогда они будут храниться дольше", — уточняет агроном Людмила Шубина.

Собранные овощи нельзя выкручивать из куста, чтобы не повредить ни плод, ни растение. Уборку проводят раз в неделю, параллельно убирая повреждённые листья и испорченные плоды.

Как хранить в квартире

После сбора кабачки не моют, а аккуратно протирают сухой тряпкой. На хранение отправляют только целые плоды без вмятин и трещин. В квартире их держат в тёмном, сухом и хорошо проветриваемом месте. На подоконнике хранить нельзя: солнечный свет быстро портит урожай.

Сентябрьская прохлада позволяет раскладывать кабачки и на балконе, если температура не опускается ниже нуля. Главное — чтобы плоды не соприкасались друг с другом.

Хранение в погребе

Оптимальные условия для долгого хранения — температура +3…+4 °С и влажность до 70%. Кабачки раскладывают в ящики или коробки, перекладывая бумагой для вентиляции. При таких условиях овощи сохраняются до декабря и дольше.

Заморозка

Чтобы наслаждаться кабачками зимой, их можно заморозить. Овощи нарезают кружками — для жарки и запекания, или кубиками — для рагу и супов. Кружки сначала подмораживают в один слой на доске, а потом пересыпают в пакет. Кубики сразу раскладывают по пакетам или контейнерам.

Для оладий кабачки натирают на тёрке, отжимают и замораживают небольшими порциями. Чтобы сохранить форму, перед заморозкой из овоща убирают лишнюю влагу: пересыпают солью, оставляют на полчаса, затем промывают и просушивают.

Правильно подготовленные кабачки в морозильной камере остаются пригодными к употреблению до 10-12 месяцев.

Своевременный сбор и грамотное хранение позволяют сохранить урожай кабачков до зимы и дольше. А заморозка даёт возможность использовать овощ круглый год, не теряя вкусовых качеств.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.

