Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Смертельная закуска: почему именно грибы чаще всего становятся источником ботулизма
Этот напиток отпугивает комаров лучше любого спрея — и он уже есть у вас дома
Простой томатный суп станет деликатесом: один секретный ингредиент и вы не узнаете его вкус
Таш-Тепелер: археологи нашли плотное поселение древних людей
Невероятное путешествие: каяк, выращенный из грибов, преодолел 30 километров океана
Доходы заёмщиков под прицелом: банки выступают против новых правил ЦБ
Рыба весом с человека: 13-летний подросток победил 80 килограмового монстра и стал героем побережья
После скандала с танцовщицей: Егор Крид удивил всех, появившись в неожиданном месте
Никакой химии и тысяч за баночку: домашние маски, которые запускают рост волос с первой недели

Сентябрьские кабачки сохранятся до весны, если соблюдать одно простое правило

2:57
Садоводство

Кабачки в сентябре продолжают радовать дачников обильным урожаем, и часто возникает вопрос — как правильно собрать, хранить и заготовить овощи на зиму. При грамотном подходе кабачки могут храниться несколько месяцев, а замороженные — почти целый год.

Кабачки маринованные
Фото: Freepik is licensed under Free license
Кабачки маринованные

Когда собирать

Снимать кабачки нужно по мере их роста. Переросшие плоды весом по 5 кг теряют вкус, быстро портятся и чаще идут на корм скоту, чем в кулинарию. Для заготовок и хранения лучше подходят полностью вызревшие кабачки с толстой кожурой. Проверить спелость просто: при лёгком постукивании слышится глухой звук.

"Кабачки нужно срезать острым ножом, оставляя плодоножку длиной 3-5 сантиметров. Тогда они будут храниться дольше", — уточняет агроном Людмила Шубина.

Собранные овощи нельзя выкручивать из куста, чтобы не повредить ни плод, ни растение. Уборку проводят раз в неделю, параллельно убирая повреждённые листья и испорченные плоды.

Как хранить в квартире

После сбора кабачки не моют, а аккуратно протирают сухой тряпкой. На хранение отправляют только целые плоды без вмятин и трещин. В квартире их держат в тёмном, сухом и хорошо проветриваемом месте. На подоконнике хранить нельзя: солнечный свет быстро портит урожай.

Сентябрьская прохлада позволяет раскладывать кабачки и на балконе, если температура не опускается ниже нуля. Главное — чтобы плоды не соприкасались друг с другом.

Хранение в погребе

Оптимальные условия для долгого хранения — температура +3…+4 °С и влажность до 70%. Кабачки раскладывают в ящики или коробки, перекладывая бумагой для вентиляции. При таких условиях овощи сохраняются до декабря и дольше.

Заморозка

Чтобы наслаждаться кабачками зимой, их можно заморозить. Овощи нарезают кружками — для жарки и запекания, или кубиками — для рагу и супов. Кружки сначала подмораживают в один слой на доске, а потом пересыпают в пакет. Кубики сразу раскладывают по пакетам или контейнерам.

Для оладий кабачки натирают на тёрке, отжимают и замораживают небольшими порциями. Чтобы сохранить форму, перед заморозкой из овоща убирают лишнюю влагу: пересыпают солью, оставляют на полчаса, затем промывают и просушивают.

Правильно подготовленные кабачки в морозильной камере остаются пригодными к употреблению до 10-12 месяцев.

Своевременный сбор и грамотное хранение позволяют сохранить урожай кабачков до зимы и дольше. А заморозка даёт возможность использовать овощ круглый год, не теряя вкусовых качеств.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираням
Домашние животные
В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираням
Хруст, от которого не уйдёшь: маринованная капуста с перцем за ночь
Еда и рецепты
Хруст, от которого не уйдёшь: маринованная капуста с перцем за ночь
Две фишки: Ширвиндт поделился простым рецептом шарлотки своей английской бабушки
Шоу-бизнес
Две фишки: Ширвиндт поделился простым рецептом шарлотки своей английской бабушки
Популярное
В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираням

Учёные Бразилии сделали шокирующее открытие — обнаружили гигантскую рыбу в амазонских реках, что ставит новые вопросы к экосистеме и эволюции.

В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираням
Хруст, от которого не уйдёшь: маринованная капуста с перцем за ночь
Хруст, от которого не уйдёшь: маринованная капуста с перцем за ночь
Рынок недвижимости ожил: вторичное жильё снова на коне — цифры за август
Королева глубин: почему белая акула охотится точнее любого оружия
Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Пантанал преподнёс сюрприз: обнаружено гнездо гарпий, которых считали исчезнувшими десятилетия
Утро начинается не с кофе: секрет бодрости и красоты от Клеопатры и голливудских звёзд
Утро начинается не с кофе: секрет бодрости и красоты от Клеопатры и голливудских звёзд
Последние материалы
Таш-Тепелер: археологи нашли плотное поселение древних людей
Невероятное путешествие: каяк, выращенный из грибов, преодолел 30 километров океана
Доходы заёмщиков под прицелом: банки выступают против новых правил ЦБ
Рыба весом с человека: 13-летний подросток победил 80 килограмового монстра и стал героем побережья
После скандала с танцовщицей: Егор Крид удивил всех, появившись в неожиданном месте
Сентябрьские кабачки сохранятся до весны, если соблюдать одно простое правило
Никакой химии и тысяч за баночку: домашние маски, которые запускают рост волос с первой недели
Передний привод против полного: что выбирают те, кто считает деньги и нервы
Почему дорогие кремы помогают, даже если в них ничего нет: сила самовнушения
Любовь без слов и смс: 13 трогательных способов, которыми собаки благодарят своих хозяев
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.