Тыквенный сезон в разгаре: собрать и сохранить урожай без потерь до весны

2:48 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Тыквенный сезон в этом году наступил раньше обычного: томаты и огурцы на грядках уже сошли на нет, а вот крупные оранжевые плоды как раз набрали силу. Но тянуть с уборкой не стоит — заморозки способны лишить овощ ценности и сделать его непригодным для хранения.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тыква

Когда убирать урожай

Тыква плохо переносит понижение температуры. Даже лёгкий мороз до -2 °С сокращает срок хранения до нескольких недель. Если ботва уже начала увядать от туманов и перепадов погоды, ждать прибавки сахаров в плодах не имеет смысла. По словам агронома Людмилы Шубиной, оптимальный момент для уборки — самое начало октября, но если листья страдают, урожай лучше снимать раньше. При сборе важно не повредить кожуру и аккуратно обращаться с плодами.

После уборки оставшуюся зелёную массу можно измельчить и заделать в почву. Это будет хорошим зелёным удобрением: за зиму ботва перегниёт и обогатит землю. Дополнительно стоит рассыпать по грядке золу.

Как хранить в погребе

Для хранения подходят только целые плоды без трещин и следов гнили. Мыть их нельзя, иначе разрушится естественный защитный слой. Достаточно протереть сухой тряпкой.

Лучшие условия — температура +5…+10 °С и влажность 70-75%. На пол плоды класть не стоит: их размещают на стеллажах, застеленных бумагой или газетами. Тыквы должны лежать отдельно друг от друга, не касаясь соседних плодов и стенок. При образовании конденсата его нужно сразу убирать.

Хранить овощи можно и в коробках с вентиляционными отверстиями, пересыпав опилками.

Заморозка и хранение в квартире

В морозильной камере тыква отлично сохраняется, если её заранее подготовить. Овощ очищают от кожуры и семян, нарезают кусочками и слегка подмораживают на подносе, чтобы они не слиплись. Затем заготовку складывают в пакеты. Для экономии места многие хозяйки запекают мякоть и замораживают её в виде пюре.

В квартире целая тыква тоже может храниться несколько месяцев. Для этого выбирают прохладное и сухое место с хорошей вентиляцией. Между плодами оставляют расстояние не менее пяти сантиметров, чтобы избежать загнивания.

Тыква — неприхотливый овощ, но только при правильной уборке и хранении он сохранит вкус и пользу до весны. Своевременный сбор, аккуратное обращение с плодами и подходящие условия помогут без проблем наслаждаться ею всю зиму.

Уточнения

Весна́ — одно из четырёх времён года, переходный сезон между зимой и летом. Существуют различные методы определения начала и окончания весны, отличающиеся в зависимости от местного климата, культур и обычаев. Когда в Северном полушарии весна, то в Южном полушарии осень и наоборот.

