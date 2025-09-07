Осенний чеснок: простые шаги, которые решают судьбу будущего урожая следующим летом

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:39
Садоводство

Озимый чеснок занимает особое место в огородах: именно его выращивают чаще всего, ведь посадка осенью позволяет получить крупные и крепкие головки уже к следующему лету. Важно лишь правильно выбрать срок, сорт и место для посадки.

Чеснок
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чеснок

Когда сажать

Торопиться с высадкой нельзя: слишком ранняя посадка приведёт к тому, что зубчики начнут прорастать ещё до морозов и погибнут зимой. Оптимальный срок — с 20 сентября до середины октября, примерно за месяц до устойчивого промерзания почвы. Даже лёгкий снегопад не станет препятствием.

Согласно лунному календарю, благоприятные дни для посадки приходятся на 24-28 сентября и 1-2, 5-10, 14 октября.

Лучшие сорта

Для осенней посадки подходят морозостойкие сорта: "Добрыня", "Грибовский", "Любаша", "Богатырь". В Сибири и на Урале хорошо зарекомендовали себя "Новосибирский", "Скиф", "Шадейка" и "Алькор".

Зубчики нужно выбирать самые крупные и плотные, без пятен и повреждений. Именно они заложат основу урожая.

Как подготовить грядку

Севооборот играет ключевую роль. Чеснок нельзя сажать после картофеля, томатов, моркови, свёклы и зелени — в такой почве накапливаются болезни и вредители. Зато отличными предшественниками станут кабачки, огурцы, капуста, тыква и бахчевые.

Грядку готовят за две недели до посадки: землю перекапывают, вносят перегной (2-3 кг на м²), стакан золы и 15-20 г комплексных минеральных удобрений.

Схема посадки

Ширину грядки делают не более метра, чтобы за ней было удобно ухаживать. Зубчики заглубляют на три своих высоты: слишком мелкая или, наоборот, глубокая посадка грозит потерей урожая из-за морозов или загнивания.

Расстояние между зубчиками должно быть 10-15 см, между рядами — 20-25 см. После посадки землю уплотняют руками и слегка поливают, чтобы зубчики лучше соприкасались с грунтом.

Осенняя посадка чеснока — проверенный способ получить богатый урожай. Достаточно правильно выбрать сорт, вовремя подготовить грядку и соблюдать схему посадки. Тогда будущим летом растения порадуют крупными и ароматными головками.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
