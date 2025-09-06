Осенняя обработка клубники: шаг, который решает судьбу урожая и защищает от болезней

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Садоводство

Клубника — культура капризная, и без профилактических мер в конце сезона садоводы рискуют остаться без урожая. Осень — идеальное время, чтобы укрепить растения и защитить их от болезней и вредителей, которые иначе успешно перезимуют в почве и весной снова начнут активно развиваться.

Фото: commons.wikimedia.org by Rob Bertholf, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Зачем нужна осенняя обработка

Если ограничиться только летним уходом, патогены и насекомые легко сохраняются до следующего года. Своевременные осенние меры позволяют избавить грядки от источников инфекции, оздоровить почву и заложить основу для обильного плодоношения.

Основные шаги ухода

Начать стоит с удаления старых и повреждённых листьев, которые часто становятся рассадником болезней. После этого грядки присыпают древесной золой: она работает как лёгкое удобрение и одновременно отпугивает слизней.

Для обеззараживания почвы хорошо помогает полив слабым розовым раствором марганцовки. Если в текущем сезоне на кустах были замечены клещи или другие вредители, растения обрабатывают биопрепаратами. Такие средства не накапливаются в почве, не вредят дождевым червям и остаются безопасными для человека.

Для профилактики грибковых заболеваний — серой гнили, пятнистости или антракноза — рекомендуются препараты на основе сенной палочки. Их лучше использовать вечером, так как солнечный свет снижает активность полезных бактерий.

Когда проводить работы

Обработка выполняется после завершения плодоношения и уборки урожая, но до устойчивых заморозков. В этот период у растений есть время восстановиться, а у препаратов — подействовать. Это избавит от лишних хлопот весной и поможет кустам войти в новый сезон здоровыми и крепкими.

Дополнительное питание

Осенью клубника также хорошо отзывается на удобрение золой. Есть проверенный способ сделать её более доступной для растений. Для этого в ведре воды разводят два килограмма золы и добавляют литр 9%-ного уксуса. Через час смесь перемешивают и перед использованием разводят в десяти литрах воды. На каждый куст достаточно пол-литра раствора, вносить его нужно по влажной почве. Такая подкормка особенно полезна во время цветения, так как уксус переводит кальций из золы в форму, доступную для усвоения клубникой.

Осенняя обработка клубники занимает немного времени, но позволяет сохранить здоровье кустов и заложить основу для сладкого и обильного урожая в следующем году. Без неё вредители и болезни легко перезимуют и создадут серьёзные проблемы весной.

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов. Название относится к землянике зелёной (Fragaria viridis), землянике мускусной (Fragaria moschata), землянике ананасной (Fragaria × ananassa).

