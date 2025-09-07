Помидоры рвутся по швам: виноват дефицит, который можно легко устранить и спасти урожай

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:30
Садоводство

Томаты нередко страдают от растрескивания плодов, и садоводы часто воспринимают это как результат неравномерного полива или жаркой погоды. Однако большие трещины в основании плодов указывают на более серьёзную проблему — дефицит бора. Этот микроэлемент играет ключевую роль в развитии растений, и его недостаток может заметно снизить урожай.

Потрескавшиеся помидоры
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Потрескавшиеся помидоры

Почему бор важен для томатов

Бор входит в состав клеточных стенок и обеспечивает их прочность и эластичность. Он участвует в делении клеток, помогает формированию цветов и завязей, а также регулирует перемещение сахаров и питательных веществ к плодам. Когда бора не хватает, ткани становятся хрупкими, клеточная структура теряет устойчивость, и кожица томата не выдерживает внутреннего давления, особенно во время активного роста и накопления влаги.

Симптомы дефицита

Основной признак — трещины в основании плодов. Но ими дело не ограничивается. При нехватке бора замедляется развитие завязей, увядают цветки, деформируются листья, сохнут кончики побегов, корневая система остаётся слабой. В итоге плоды не только трескаются, но и растут мельче и хуже хранятся.

Как восполнить бор

Самый действенный способ — корневая подкормка. Для этого используют борную кислоту или соли бора в концентрации 0,1-0,2%, растворяя их в воде для полива. Элемент усваивается через корни и быстро восполняет дефицит.

Ещё один метод — опрыскивание листьев раствором борной кислоты (0,05-0,1%). Такая внекорневая подкормка особенно полезна в период активного роста плодов, когда растениям нужно много микроэлементов.

При этом важно учитывать состав почвы: избыток кальция способен блокировать усвоение бора. Поэтому корректировать питание следует комплексно, обеспечивая томаты всеми необходимыми веществами.

Крупные трещины в основании помидоров — верный сигнал нехватки бора. Исправить ситуацию помогут своевременные подкормки и внимательный уход. При правильном подходе плоды будут не только целыми и красивыми, но и более мясистыми и вкусными, а урожай — обильным.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
