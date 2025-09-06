Осенний сад не спит: растения, которые стоит высадить в сентябре для урожая и яркого цветения

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Садоводство

Начало осени вовсе не означает конец садового сезона. Опытные дачники знают: сентябрь подходит не только для уборки урожая, но и для новых посадок. В это время в открытый грунт можно высадить овощи, зелень, ягоды и даже декоративные растения. Многие из них успеют укорениться до холодов и порадуют урожаем или цветением уже в следующем году.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Когда лучше сажать

Сентябрьские посадки во многом зависят от лунного календаря. Благоприятными днями для работы с землёй считаются промежутки с 5 по 13, с 16 по 18, а также 20–22 и 25–26 сентября. В первую половину месяца лучше высаживать многолетники, а зелень и скороспелые культуры сеять ближе к середине. Зимние лук и чеснок рекомендуется отправлять в почву к концу сентября, чтобы они не тронулись в рост до наступления зимы.

Овощи и зелень

Для раннего урожая можно посеять редис — к концу месяца он уже даст первые корнеплоды, а отсутствие вредителей сделает уход за ним проще. Из зеленных культур особенно хорошо себя чувствуют микрозелень гороха, кресс-салат, руккола и листовой салат. Их вегетационный период короткий, поэтому свежая зелень появится уже через 2–4 недели.

Менее известная, но интересная культура — зимняя петрушка. Её сеют с конца сентября до начала октября. Весной такие посадки дают крепкие всходы, если заранее прикрыть грядку плёнкой.

Ягодные культуры

Сентябрь — лучшее время для посадки клубники. За осень растения успевают укорениться и уже следующим летом дают первые ягоды. Весенняя посадка такого результата не даёт: урожая придётся ждать ещё год.

Хорошо приживается в это время и малина. Для размножения используют корневые побеги взрослых кустов. Их высаживают на солнечное место, поливают и обязательно укрывают на зиму. Уже через год можно рассчитывать на первые ягоды.

Цветы и декоративные растения

Первый месяц осени идеально подходит для посадки луковичных: подснежников, крокусов, гиацинтов, мускари и нарциссов. До конца сентября можно высаживать тюльпаны, флоксы, пионы, астры, клематисы, ромашки и даже кустарники вроде гортензии. В этот период растения легче адаптируются, реже болеют и закладывают прочный фундамент для весеннего цветения.

Сентябрь — это не завершение, а продолжение садового сезона. Овощи и зелень подарят быстрый урожай, клубника и малина заложат основу для следующего лета, а цветы и декоративные кустарники превратят сад в яркий уголок уже с приходом весны.

Расте́ния — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

