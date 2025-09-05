Орхидея в сентябре ждёт только одного — сделайте это, и она снова подарит бутоны

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Орхидеи радуют хозяев своими цветами зимой или весной, но после того как последние бутоны увянут, многие задумываются, как стимулировать повторное цветение. На самом деле добиться этого не так сложно, если правильно ухаживать за растением.

Как правильно подрезать цветонос

После окончания цветения стебель нужно подрезать. Есть два пути: оставить его частично, срезав чуть выше спящей почки, чтобы позже появился боковой побег с новыми цветками, или удалить цветонос у самой основы, тогда растение сформирует совершенно новый стебель.

Уход за корнями

Большое значение имеет и состояние корней. Проверить их здоровье легко: после полива они должны становиться насыщенно-зелёными. Если корни выглядят сухими и серыми, их лучше аккуратно удалить. Поливать орхидею стоит умеренно — обычно раз в две недели, используя дождевую или кипячёную воду, а не водопроводную.

Роль освещения

Свет играет ключевую роль. Орхидеи любят яркое, но рассеянное освещение, поэтому оптимально ставить горшок на восточный или западный подоконник. Фаленопсису требуется не менее 12-14 часов света в день. При недостатке освещения растение накапливает энергию только на рост листьев, но не формирует цветонос.

Жизненный цикл орхидей

В природе орхидеи проходят через четыре стадии: рост, цветение, покой и повторную вегетацию. У домашних гибридов эти периоды выражены слабее, но им всё равно нужны стимулы для обновления — например, понижение температуры ночью или изменение уровня влажности.

Терпение и результат

Даже если орхидея долго не выпускает новые цветы, это не повод для беспокойства. Иногда растение накапливает силы, наращивает листья и корни, а потом неожиданно формирует новый цветонос. Главное — обеспечить ему правильные условия и терпеливо дождаться следующего сезона.

Уточнения

Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений. Более чем для 10 % представителей семейства характерен CAM-фотосинтез.

