Экологичное средство против вредителей лежит в каждом доме: обработали — и грядка без гусениц

Садоводство

Капустные грядки нередко становятся объектом атаки прожорливых гусениц. Эти маленькие вредители портят листья, нарушают нормальное развитие овоща и сокращают срок его хранения. Садоводы применяют разные методы борьбы — от покупных инсектицидов до народных средств. Оказывается, один из самых простых и доступных способов скрывается буквально у каждого дома.

Капуста с гусеницами
Фото: commons.wikimedia.org by Вальдимар, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Капуста с гусеницами

Гусеницы — опасные враги

Гусеницы предпочитают сочные листья капусты. Они выгрызают мягкие верхние пластины, оставляя характерные отверстия. Повреждённый овощ хуже хранится, быстрее загнивает и становится уязвимым для грибковых болезней. Если вовремя не вмешаться, урожай можно потерять полностью.

Чаще всего вредителей замечают уже тогда, когда они плотно засели внутри кочана. В этот момент обычное стряхивание с поверхности листьев не помогает — приходится искать действенные способы.

Необычное решение

Секретное оружие против гусениц — зубная паста, зубной порошок или даже жидкость для полоскания рта. Средство, знакомое каждому, неожиданно проявляет себя как натуральный инсектицид. Для приготовления раствора не нужно открывать новый тюбик: подойдут остатки пасты или подсохшее содержимое.

Главное преимущество такого метода — доступность. В отличие от магазинных препаратов, паста не требует особых затрат, а обработку можно проводить хоть каждый день.

Как приготовить раствор

  1. На 10 литров тёплой воды берём примерно 3 столовые ложки пасты или 2 ложки зубного порошка.
  2. Если нет желания выдавливать остатки, тюбик можно просто разрезать и залить водой вместе с ним.
  3. Настаиваем смесь 2-3 часа.
  4. Опрыскиваем капусту как обычным средством от вредителей.

Для стандартного участка расход составит около литра раствора на квадратный метр.

Когда ждать результат

После трёх-четырёх ежедневных обработок становится заметно, что насекомые появляются реже. Ещё через несколько дней капуста полностью освобождается от гусениц. Этот способ понравится тем, кто устал от химии и ищет экологичное решение.

Почему паста работает

Секрет эффективности кроется в составе. В зубных средствах есть ментол, фториды и другие вещества с резким запахом и вкусом. Они действуют отпугивающе на насекомых, лишая их желания поедать листья.

Учёные отмечают, что многие вредители плохо переносят сильные ароматические соединения. Для человека они безвредны, а вот для гусениц становятся серьёзным барьером.

Народные методы и их польза

Против капустных вредителей садоводы давно используют простые составы: зольные растворы, настои чеснока или лука, опудривание горчицей. Теперь к этому списку смело можно добавить и зубную пасту.

У такого подхода есть несколько преимуществ:

  • безопасность для человека и почвы;
  • отсутствие токсичных остатков на овощах;
  • минимальные затраты.

В условиях, когда хочется собрать чистый урожай без лишней химии, подобные методы особенно ценны.

Гусеницы — серьёзный враг капусты, но справиться с ними можно простым средством, которое есть у каждого дома. Немного терпения, несколько обработок — и урожай снова под надёжной защитой.

Уточнения

Гу́сеница — личинка насекомых из отряда чешуекрылых (бабочек).

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
