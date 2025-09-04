От серых корней до роскошных бутонов: метаморфозы орхидеи дома

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Садоводство

Мечтаете, чтобы ваша орхидея зацвела снова? Это возможно, если знать несколько хитростей ухода. Орхидея живёт по определённому циклу: летом активно растит листья, осенью выпускает цветонос, а зимой или весной радует бутонами. Но повторный цвет — не чудо, а результат правильных действий.

Орхидея
Фото: commons.wikimedia.org by Arne and Bent Larsen, Haarby, Denmark, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Орхидея

Как обрезать цветонос

После того как первые цветы увяли, есть два пути:

  • срезать стебель над почкой — тогда появится боковая ветвь и новые бутоны;
  • удалить цветонос у основания — он вырастет заново.

Выбор зависит от состояния растения. Главное — делать срез чистым инструментом.

Корни и свет

Здоровые корни — залог цветения. Если после полива они становятся ярко-зелёными, всё в порядке. Серые и сухие — лучше удалить. Орхидеи любят много света, но не прямые лучи. Лучшее место — восточные или западные окна. Недостаток освещения часто становится причиной того, что фаленопсис не образует цветонос.

Полив и уход

Поливать достаточно раз в две недели. Важно использовать дождевую или кипячёную воду, а не жёсткую из-под крана. Первое время кора в горшке содержит достаточно питания, позже можно добавлять удобрения.

Жизненный цикл орхидеи

У этих растений четыре стадии: рост листьев и корней, цветение, покой и повторная вегетация. Домашние гибриды иногда "застревают" в вегетативной фазе, если им не хватает стимула — перепадов температуры или влажности.

Даже если орхидея долго не цветёт, это не повод для паники. Она может копить силы, а затем неожиданно выпустить новый цветонос. Главное — немного терпения, правильный уход и внимание к её сигналам.

Уточнения

Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений. Более чем для 10 % представителей семейства характерен CAM-фотосинтез.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
