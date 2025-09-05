Подготовка сада к зиме без лишних затрат: дешёвые материалы из дома спасают не хуже магазинных

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:19
Садоводство

Зимой сад оказывается в зоне риска: низкие температуры, ожоги от яркого солнца, отражённого от снега, и голодные грызуны могут серьёзно повредить деревья. Чтобы весной они встретили хозяина здоровыми и крепкими, подготовку стоит начинать уже осенью. Один из наиболее надёжных способов защиты — обвязка штамбов. Главное, правильно подобрать материал, ведь у каждого варианта есть свои плюсы и минусы.

Защита деревьев зимой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Защита деревьев зимой

Лапник

Еловые или сосновые ветки создают вокруг ствола "подушку" из воздуха и снега. Иголки не намокают и одновременно служат естественным барьером для мышей и зайцев. Лучше всего использовать ветки, оставшиеся после обрезки хвойных на участке. Важно помнить: хвоя подкисляет почву, поэтому для культур, предпочитающих нейтральную или щелочную среду, этот способ не подойдёт.

Хворост

Простейшее решение — обвязать деревья пучками хвороста. Он не препятствует воздухообмену и не преть, защищает кору от ожогов и грызунов. Но есть нюанс: от мороза хворост убережёт только в снежную зиму, так как сам по себе тепло не удерживает. Эффективность достигается лишь при сочетании со снежным покровом.

Мешковина

Классический материал, которым садоводы пользуются десятилетиями. Она хорошо спасает от солнечных ожогов, а при обработке дегтём становится ещё и средством против грызунов. Но у мешковины есть слабое место — она впитывает влагу. Под намокшей тканью кора выпревает, появляется плесень, а при морозах велик риск образования трещин.

Папоротник

У этого растения жёсткие стебли, которыми легко обматывать штамбы молодых деревьев. Для сохранения теплоизоляционных свойств его защищают от влаги с помощью водоотталкивающего материала. Иногда папоротник используют для создания "шалашей" вокруг низкорослых растений, закрепляя ветви в земле и накрывая сверху подходящей ёмкостью. Такой способ обеспечивает не только тепло, но и вентиляцию.

Строительные материалы

Некоторые садоводы выбирают подручные средства: рубероид, утеплители, подложку под ламинат или специальные изоляции для труб. При их применении важно не прижимать материал плотно к коре, оставляя зазор для циркуляции воздуха. Иначе дерево рискует выпреть. Минус этого варианта — дополнительные расходы.

Капроновые колготки

Необычный и очень доступный способ. Капрон защищает от солнечных ожогов и грызунов, а для большей эффективности ткань пропитывают керосином, соляркой или карболкой. Однако использовать тёмные колготки не стоит: они притягивают солнечные лучи и могут вызвать перегрев. Обвязывать стволы лучше снизу вверх, а приствольный круг замульчировать перегноем или торфом.

Агроволокно

Спанбонд и другие нетканые материалы отлично "дышат" и служат несколько сезонов. Их можно складывать в несколько слоёв в зависимости от ожидаемых холодов. Используют только светлые варианты, чтобы избежать перегрева. При желании агроволокно обрабатывают составами, отпугивающими мышей и зайцев.

Садовый бинт

Современный материал, созданный специально для защиты деревьев. Он может быть универсальным или предназначенным для конкретных задач: утепления, защиты от грызунов, ультрафиолета или грибков. Преимущество бинта — наличие пропитки защитными веществами. Наматывать его нужно снизу вверх, внахлёст, на высоту до полутора метров.

Не существует универсального решения, которое одинаково спасает от всех бед. Одни материалы хорошо защищают от солнечных ожогов, но не справляются с морозами. Другие помогают в борьбе с грызунами, но при намокании создают опасные условия для коры. Главное правило: обвязка должна оставаться сухой, а влага между стволом и материалом — свободно испаряться.

Уточнения

Сад — территория с посаженными человеком плодовыми деревьями и кустарниками.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
