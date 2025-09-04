Не хватает света? 5 растений, которые оживят тёмные углы вашей квартиры

Недостаток света в некоторых комнатах может стать настоящей проблемой для "зелёных друзей", особенно если вы переехали в новое жильё.
The Guardian делится полезными советами о том, какие комнатные растения лучше всего приспособлены для слабого освещения.
Если в доме низкий уровень естественного света, то, к сожалению, привычные растения с ярким освещением будут плохо расти. Это можно заметить по пожелтевшим листьям и вытянутым стеблям — все это признаки того, что растениям не хватает света для нормального фотосинтеза. Но есть варианты, которые могут выжить даже в условиях плохого освещения.
Для помещений с недостатком света хорошо подходят следующие растения:
Эти растения очень выносливы и могут адаптироваться к низкому освещению благодаря высокой концентрации хлорофилла.
Даже теневыносливым растениям нужен немного света, чтобы выжить. Регулярно поворачивайте их, чтобы обеспечить равномерный рост, и подумайте о небольшой фитолампе, если естественного света все же недостаточно. И не забывайте о поливе — при слабом освещении растения пьют меньше воды, поэтому будьте осторожны, чтобы не допустить загнивания корней.
Уточнения
Хлорофи́лл (от греч. χλωρός, «зелёный» и φύλλον, «лист») — зелёный пигмент, окрашивающий хлоропласты растений в зелёный цвет. При его участии происходит фотосинтез.
В безмолвии океана есть места, где даже современным кораблям и дайверам не под силу противостоять стихии. Узнайте о трёх самых жутких точках.