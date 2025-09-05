Кочерыжки от капусты — мусор или сокровище: что с ними делать после уборки урожая

1:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство

После сбора урожая капусты на грядке остаётся немало "отходов" — кочерыжки, листья и корни. Но относиться к ним стоит не как к мусору, а как к ценному ресурсу для будущего урожая.

Фото: unsplash.com by Dan Cristian Pădureț is licensed under Free to use under the Unsplash License Капуста

Зачем оставлять кочерыжки в земле

Некоторые огородники специально не выкапывают кочерыжки. За зиму они перегнивают и превращаются в органическое удобрение, улучшая структуру почвы и её плодородие. Весной вокруг старых корней часто собираются дождевые черви, которые дополнительно рыхлят землю и насыщают её полезными веществами.

В компост — дополнительный запас питания

Если грядка освобождена под другие культуры, кочерыжки можно отправить в компост. В смеси с другой органикой они дают отличный перегной, богатый питательными веществами. Полученный компост используют для удобрения овощных культур и плодовых деревьев.

Зола — ценное удобрение

Ещё один способ использования — сжигание капустных кочерыжек. Зола обогащает почву калием и кальцием, а также помогает раскислить грунт. Её вносят под осеннюю перекопку или весной перед посадками.

Когда лучше выбросить

Не вся зелёная масса подходит для повторного использования. Если капусту поражали болезни или вредители, оставлять такие остатки в почве или класть в компост нельзя. Опытные агрономы советуют сжечь заражённые кочерыжки вдали от огорода, чтобы исключить повторное распространение болезней.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

