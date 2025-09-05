Кочерыжки от капусты — мусор или сокровище: что с ними делать после уборки урожая

После сбора урожая капусты на грядке остаётся немало "отходов" — кочерыжки, листья и корни. Но относиться к ним стоит не как к мусору, а как к ценному ресурсу для будущего урожая.
Некоторые огородники специально не выкапывают кочерыжки. За зиму они перегнивают и превращаются в органическое удобрение, улучшая структуру почвы и её плодородие. Весной вокруг старых корней часто собираются дождевые черви, которые дополнительно рыхлят землю и насыщают её полезными веществами.
Если грядка освобождена под другие культуры, кочерыжки можно отправить в компост. В смеси с другой органикой они дают отличный перегной, богатый питательными веществами. Полученный компост используют для удобрения овощных культур и плодовых деревьев.
Ещё один способ использования — сжигание капустных кочерыжек. Зола обогащает почву калием и кальцием, а также помогает раскислить грунт. Её вносят под осеннюю перекопку или весной перед посадками.
Не вся зелёная масса подходит для повторного использования. Если капусту поражали болезни или вредители, оставлять такие остатки в почве или класть в компост нельзя. Опытные агрономы советуют сжечь заражённые кочерыжки вдали от огорода, чтобы исключить повторное распространение болезней.
Уточнения
Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.
