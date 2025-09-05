Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Голливудский актёр так похудел, что все хотят его накормить: вот как ему удалось скинуть 31 кг
Трансферы со скандалами и Ротенберг в Динамо: как в КХЛ прошло межсезонье
Изношенный, но ценнейший: световой меч Дарта Вейдера побил все рекорды на аукционе
Мягкость оборачивается бедой: вещи, которые кондиционер превращает в тряпки уже после первой стирки
Забудьте про таблетки от укачивания в машине или самолёте, просто включите эту музыку
Мясо, рис и пряности в одном пакете: ленивый способ приготовить плов
Цифровой паспорт здоровья меняет правила игры — старение больше не будет прежним
Раскрыта важная польза лишнего веса для пожилых людей
Мозг путает сигналы: вот почему человек чихает на солнце — простое решение проблемы

Кочерыжки от капусты — мусор или сокровище: что с ними делать после уборки урожая

1:36
Садоводство

После сбора урожая капусты на грядке остаётся немало "отходов" — кочерыжки, листья и корни. Но относиться к ним стоит не как к мусору, а как к ценному ресурсу для будущего урожая.

Капуста
Фото: unsplash.com by Dan Cristian Pădureț is licensed under Free to use under the Unsplash License
Капуста

Зачем оставлять кочерыжки в земле

Некоторые огородники специально не выкапывают кочерыжки. За зиму они перегнивают и превращаются в органическое удобрение, улучшая структуру почвы и её плодородие. Весной вокруг старых корней часто собираются дождевые черви, которые дополнительно рыхлят землю и насыщают её полезными веществами.

В компост — дополнительный запас питания

Если грядка освобождена под другие культуры, кочерыжки можно отправить в компост. В смеси с другой органикой они дают отличный перегной, богатый питательными веществами. Полученный компост используют для удобрения овощных культур и плодовых деревьев.

Зола — ценное удобрение

Ещё один способ использования — сжигание капустных кочерыжек. Зола обогащает почву калием и кальцием, а также помогает раскислить грунт. Её вносят под осеннюю перекопку или весной перед посадками.

Когда лучше выбросить

Не вся зелёная масса подходит для повторного использования. Если капусту поражали болезни или вредители, оставлять такие остатки в почве или класть в компост нельзя. Опытные агрономы советуют сжечь заражённые кочерыжки вдали от огорода, чтобы исключить повторное распространение болезней.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Банка витаминов на зиму: варенье из винограда с густым сиропом и сочными ягодами
Еда и рецепты
Банка витаминов на зиму: варенье из винограда с густым сиропом и сочными ягодами
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Авто
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Санкции сработали: химпром Германии упал до уровня 1991 года
Экономика и бизнес
Санкции сработали: химпром Германии упал до уровня 1991 года
Популярное
Глаза станут больше и выразительнее: секреты мейкапа для вашего типа

Правильный макияж способен визуально изменить разрез глаз. Разберём, что подойдёт именно для вас — и что категорически противопоказано.

Глаза станут больше и выразительнее: секреты мейкапа для вашего типа
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Индийский триумф: как С-400 превратил воздушную войну в одностороннюю игру
Революция белых кроссовок: осень 2025 покажет, как носить любимую обувь по-новому
Саммит в Париже: Путин одобрил одну из гарантий безопасности Украине. Трамп — ни одной Любовь Степушова Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Санкции сработали: химпром Германии упал до уровня 1991 года
Олимпийское золото ушло с молотка: почему Грег Луганис продал награды и уехал из США
Не дождётесь — сгниёт, сорвёте рано — разочаруетесь: идеальный момент сбора тыквы, о котором знают не все
Не дождётесь — сгниёт, сорвёте рано — разочаруетесь: идеальный момент сбора тыквы, о котором знают не все
Последние материалы
Виктория Исакова тоскует по Юрию Морозу: что напомнило ей об ушедшем супруге
Энен высказалась об Алькарасе в полуфинале US Open: это не просто разница — это пропасть
Дёсны кровоточили, язык увеличился втрое, но я продолжал плыть: Ноам Ярон провёл в воде 102 часа
Отстранение Вондроушовой вызвало у легенды разочарование.
Бразилия разгромила Чили в дебютном матче Анчелотти на Маракане
Сладкая ловушка: как сахарозаменители разрушают ваш мозг – сенсационное исследование
Маленький аксессуар громче пальто: секрет главного тренда сезона
Язык собачьего хвоста сложнее, чем кажется: что на самом деле скрыто за вилянием
Пехотные подразделения армии США планируют модернизировать с помощью нейросети.
Крупнейший в мире нелегальный сайт трансляции спортивных матчей был закрыт.
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.