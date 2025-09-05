Вечно зелёные, но не вечные: почему хвойникам нужны удобрения не меньше, чем овощам

Хвойные растения ценят за вечнозелёную красоту, гармонию в ландшафте и неприхотливость. Но чтобы ели, сосны, туи или можжевельники выглядели ухоженными и росли активно, им необходимы регулярные подкормки. Главное правило — выбирать удобрение с учётом времени года и потребностей растений.
В период активного роста хвойники особенно нуждаются в азоте. Он отвечает за формирование зелёной массы и поддерживает яркий цвет хвои. В это время используют органику: компост, биогумус или специальные азотные удобрения. Но важно не переборщить — избыток азота делает хвою рыхлой и снижает зимостойкость.
Летом хвойным растениям требуется магний — главный компонент хлорофилла. Его недостаток приводит к побледнению хвои и снижению фотосинтеза. В это время также полезны микроэлементы: железо, сера, марганец. Они поддерживают насыщенный цвет и повышают иммунитет растений.
Если хвойники растут на сильно закисленной почве, стоит позаботиться о кальции. Его нехватка приводит к ослаблению корней и снижению устойчивости к болезням. Для раскисления грунта используют золу или доломитовую муку, а также комплексные удобрения с кальцием.
Фосфор особенно важен в середине лета. Его дефицит проявляется в замедленном росте, искривлении и укорочении молодых побегов. Ещё один тревожный сигнал — пожелтение кончиков хвои с бордовым оттенком. Подкормка фосфорными удобрениями стимулирует закладку новых корней и укрепляет ветви.
К концу лета и осенью хвойные нуждаются в калии. Этот элемент повышает морозостойкость, укрепляет клеточные стенки и помогает растениям перенести холодный сезон. При его нехватке хвоя светлеет, кончики начинают подсыхать. Осенью применяют калийные и фосфорно-калийные удобрения без азота.
Хво́йные (лат. Pinóphyta или Coníferae) — группа голосеменных, один из отделов царства растений.
