Ирисы превращаются в труху за считанные дни: два вида гнили, которые садоводы боятся больше всего

Ирисы славятся своей красотой и разнообразием сортов, но уязвимы перед болезнями. Наиболее опасные среди них — мокрая и сухая гниль. Эти заболевания способны уничтожить весь цветник, если не заметить первые признаки вовремя.

Мокрая гниль (бактериоз)

Эта болезнь чаще всего проявляется ранней весной. Первые признаки — поражения у корневой шейки и у основания листьев. Со временем на зелени появляются бурые пятна, листья начинают отмирать. Характерный симптом — неприятный гнилостный запах, который указывает на то, что процесс уже перекинулся на корневище.

Как лечить

сократить полив, особенно в прохладную влажную погоду;

аккуратно удалить все поражённые части растения;

обработать срезы зелёнкой, затем присыпать "Доксициклином" и раствором "Фитоспорина-М";

пересадить ирисы в новое место, так как заражённая почва может спровоцировать повторное заболевание.

Правильно проведённое лечение позволяет остановить болезнь и спасти посадки.

Сухая гниль (фузариоз)

Виновник болезни — грибок, который обитает в почве и активизируется в сырую погоду. Он поражает корневую систему: ткани становятся мягкими, появляются серые пятна, позже корни темнеют и полностью отмирают.

Что делать

К сожалению, спасти уже заражённые растения невозможно. Их нужно выкопать и сжечь, чтобы инфекция не распространилась. Почву и соседние цветы обязательно обрабатывают препаратами на основе меди.

Профилактика — лучшая защита

Чтобы ирисы радовали долгим цветением, опытные цветоводы советуют:

не допускать переувлажнения почвы;

регулярно осматривать растения, особенно весной;

высаживать ирисы на солнечных участках с лёгкой, хорошо дренированной землёй;

не загущать посадки, обеспечивая циркуляцию воздуха.

Своевременные меры помогут избежать катастрофы в цветнике и сохранить здоровье растений.

