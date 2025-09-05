Ирисы превращаются в труху за считанные дни: два вида гнили, которые садоводы боятся больше всего

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Садоводство

Ирисы славятся своей красотой и разнообразием сортов, но уязвимы перед болезнями. Наиболее опасные среди них — мокрая и сухая гниль. Эти заболевания способны уничтожить весь цветник, если не заметить первые признаки вовремя.

Ирисы
Фото: commons.wikimedia.org by kazusan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ирисы

Мокрая гниль (бактериоз)

Эта болезнь чаще всего проявляется ранней весной. Первые признаки — поражения у корневой шейки и у основания листьев. Со временем на зелени появляются бурые пятна, листья начинают отмирать. Характерный симптом — неприятный гнилостный запах, который указывает на то, что процесс уже перекинулся на корневище.

Как лечить

  • сократить полив, особенно в прохладную влажную погоду;
  • аккуратно удалить все поражённые части растения;
  • обработать срезы зелёнкой, затем присыпать "Доксициклином" и раствором "Фитоспорина-М";
  • пересадить ирисы в новое место, так как заражённая почва может спровоцировать повторное заболевание.

Правильно проведённое лечение позволяет остановить болезнь и спасти посадки.

Сухая гниль (фузариоз)

Виновник болезни — грибок, который обитает в почве и активизируется в сырую погоду. Он поражает корневую систему: ткани становятся мягкими, появляются серые пятна, позже корни темнеют и полностью отмирают.

Что делать

К сожалению, спасти уже заражённые растения невозможно. Их нужно выкопать и сжечь, чтобы инфекция не распространилась. Почву и соседние цветы обязательно обрабатывают препаратами на основе меди.

Профилактика — лучшая защита

Чтобы ирисы радовали долгим цветением, опытные цветоводы советуют:

  • не допускать переувлажнения почвы;
  • регулярно осматривать растения, особенно весной;
  • высаживать ирисы на солнечных участках с лёгкой, хорошо дренированной землёй;
  • не загущать посадки, обеспечивая циркуляцию воздуха.

Своевременные меры помогут избежать катастрофы в цветнике и сохранить здоровье растений.

Уточнения

И́рис или Каса́тик, или Петушо́к (лат. Íris) — род многолетних корневищных растений семейства Ирисовые, или Касатиковые (Iridaceae). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
