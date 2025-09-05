Ирисы превращаются в труху за считанные дни: два вида гнили, которые садоводы боятся больше всего

Ирисы славятся своей красотой и разнообразием сортов, но уязвимы перед болезнями. Наиболее опасные среди них — мокрая и сухая гниль. Эти заболевания способны уничтожить весь цветник, если не заметить первые признаки вовремя.
Эта болезнь чаще всего проявляется ранней весной. Первые признаки — поражения у корневой шейки и у основания листьев. Со временем на зелени появляются бурые пятна, листья начинают отмирать. Характерный симптом — неприятный гнилостный запах, который указывает на то, что процесс уже перекинулся на корневище.
Правильно проведённое лечение позволяет остановить болезнь и спасти посадки.
Виновник болезни — грибок, который обитает в почве и активизируется в сырую погоду. Он поражает корневую систему: ткани становятся мягкими, появляются серые пятна, позже корни темнеют и полностью отмирают.
К сожалению, спасти уже заражённые растения невозможно. Их нужно выкопать и сжечь, чтобы инфекция не распространилась. Почву и соседние цветы обязательно обрабатывают препаратами на основе меди.
Чтобы ирисы радовали долгим цветением, опытные цветоводы советуют:
Своевременные меры помогут избежать катастрофы в цветнике и сохранить здоровье растений.
Уточнения
И́рис или Каса́тик, или Петушо́к (лат. Íris) — род многолетних корневищных растений семейства Ирисовые, или Касатиковые (Iridaceae).
