Голубика без хлопот: сорта, которые сами дают урожай и не требуют заботы

Голубика постепенно перестаёт быть экзотикой на дачных участках: садоводы всё чаще отдают ей место рядом с малиной и смородиной. Главное её достоинство — неприхотливость. При грамотном выборе сорта можно собрать щедрый урожай без постоянных хлопот и сложного ухода.
В отличие от традиционных ягодных кустарников, голубика стала культурным растением всего около ста лет назад. Но за это время селекционеры вывели десятки сортов, адаптированных к разным условиям — от холодных регионов до южных широт.
Главное преимущество таких сортов — устойчивость. Они лучше переносят морозы, жару, реже страдают от болезней и могут дольше обходиться без полива или подкормок. Это особенно важно для тех дачников, кто бывает на участке только по выходным.
Новичкам бывает трудно отличить один сорт от другого: двух- или трёхлетние саженцы внешне почти одинаковы. Поэтому опытные садоводы советуют приобретать посадочный материал только в проверенных питомниках. Это гарантирует не только соответствие сорта заявленным характеристикам, но и здоровье растения.
Уточнения
Голуби́ка или голуби́ка обыкнове́нная (лат. Vaccínium uliginósum), — вид листопадных кустарников из рода Вакциниум семейства Вересковые. Типовой вид этого рода.
