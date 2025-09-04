Откройте сад заново: 5 причин посадить канадские розы этой осенью

1:32 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие розы капризны в уходе и требуют особых условий.

Фото: Own work by Huhu Uet, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Роза канадская

К счастью, канадские селекционеры вывели морозоустойчивые и неприхотливые сорта, которые могут радовать нас даже в холодном климате. Если хотите добавить яркие краски и атмосферу уюта в свой сад, канадские розы — отличный выбор!

Цветы и особенности канадских роз

Цветочки канадских роз обычно небольшие (5-8 см) и могут быть простыми или махровыми. Их листья отличаются от обычных роз — у "канадок" семь листочков, что указывает на родство с шиповником.

Эти роскошные кустарники великолепно цветут дважды в год — с июня до заморозков.

Посадку канадских роз в открытый грунт лучше запланировать на осень.

Плюсы и минусы "канадок"

Канадские розы становятся всё популярнее в средней полосе России и других регионах благодаря своей высокой морозостойкости (до -30…-45 градусов) и простоте в уходе. На зиму только рекомендуется прикрывать "шубкой" из снега. Они не требуют много внимания, хорошо переносят засуху и жару, устойчивы ко многим "хворям".

Однако многие сорта канадок почти лишены благоухания, по красоте значительно уступают другим сортам садовых роз. Растения необходимо обрезать, формировать куст.

Несмотря на минусы, "канадки" — отличный вариант для начинающих садоводов.

Уточнения

Шипо́вник или Роза (лат. Rōsa) — род растений семейства Розовые (Rosaceae) порядка Розоцветные (Rosales). По этому роду были названы и семейство, и порядок, к которым он относится. Традиционно в русском языке название «шиповник» чаще используется в отношении природных «диких» видов, а «роза» — для культурных форм и сортов, хотя это правило условно.



