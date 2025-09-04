Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вотум недоверия или спектакль: почему кресло фон дер Ляйен почти непотопляемо
Осенний ритуал перерождения: секрет, который вернёт блеск волосам
Самые грязные секреты дома: куда мухи откладывают яйца в первую очередь
Фитнес без гантелей: эта практика превращает простые движения в тренировку для всего тела
Какой жуткий конец: Садальского шокировала могила актрисы Людмилы Суворкиной
Крым ломится от туристов: бархатный сезон показал неожиданный рекорд
Энцелад рушит правила астрономии: подо льдом Сатурна скрывается рецепт жизни
Россияне стареют быстрее, чем могли бы — всему виной три повседневные привычки
Маникюр или катастрофа: 10 тревожных сигналов, которые нельзя игнорировать

Откройте сад заново: 5 причин посадить канадские розы этой осенью

1:32
Садоводство

Многие розы капризны в уходе и требуют особых условий.

Роза канадская
Фото: Own work by Huhu Uet, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Роза канадская

К счастью, канадские селекционеры вывели морозоустойчивые и неприхотливые сорта, которые могут радовать нас даже в холодном климате. Если хотите добавить яркие краски и атмосферу уюта в свой сад, канадские розы — отличный выбор!

Цветы и особенности канадских роз

Цветочки канадских роз обычно небольшие (5-8 см) и могут быть простыми или махровыми. Их листья отличаются от обычных роз — у "канадок" семь листочков, что указывает на родство с шиповником.

Эти роскошные кустарники великолепно цветут дважды в год — с июня до заморозков.

Посадку канадских роз в открытый грунт лучше запланировать на осень.

Плюсы и минусы "канадок"

Канадские розы становятся всё популярнее в средней полосе России и других регионах благодаря своей высокой морозостойкости (до -30…-45 градусов) и простоте в уходе. На зиму только рекомендуется прикрывать "шубкой" из снега. Они не требуют много внимания, хорошо переносят засуху и жару, устойчивы ко многим "хворям". 

Однако многие сорта канадок почти лишены благоухания, по красоте значительно уступают другим сортам садовых роз. Растения необходимо обрезать, формировать куст. 

Несмотря на минусы, "канадки" — отличный вариант для начинающих садоводов.

Уточнения

Шипо́вник или Роза (лат. Rōsa) — род растений семейства Розовые (Rosaceae) порядка Розоцветные (Rosales). По этому роду были названы и семейство, и порядок, к которым он относится. Традиционно в русском языке название «шиповник» чаще используется в отношении природных «диких» видов, а «роза» — для культурных форм и сортов, хотя это правило условно.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут
Садоводство, цветоводство
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут
Наконечник из озера в Бурсе переписал историю: следы Посейдона оказались реальнее, чем миф
Наука и техника
Наконечник из озера в Бурсе переписал историю: следы Посейдона оказались реальнее, чем миф
Популярное
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным

В безмолвии океана есть места, где даже современным кораблям и дайверам не под силу противостоять стихии. Узнайте о трёх самых жутких точках.

Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Банка витаминов на зиму: варенье из винограда с густым сиропом и сочными ягодами
Олимпийское золото ушло с молотка: почему Грег Луганис продал награды и уехал из США
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Вылитый Киркоров: Стоцкая показала похожего на поп-короля подросшего сына
Одно простое действие отучит собаку тянуть поводок раз и навсегда: никаких рывков и наказаний
Китайский феномен: создана сверхпрочная сталь для термоядерного синтеза
Китайский феномен: создана сверхпрочная сталь для термоядерного синтеза
Последние материалы
Откройте сад заново: 5 причин посадить канадские розы этой осенью
Какой жуткий конец: Садальского шокировала могила актрисы Людмилы Суворкиной
Крым ломится от туристов: бархатный сезон показал неожиданный рекорд
Энцелад рушит правила астрономии: подо льдом Сатурна скрывается рецепт жизни
Россияне стареют быстрее, чем могли бы — всему виной три повседневные привычки
Маникюр или катастрофа: 10 тревожных сигналов, которые нельзя игнорировать
В Госдуме дали оценку идее сделать платным пребывание в России неработающих семей мигрантов
82% против: повышение зарплат финским депутатам вызвало бурю негодования
Домашние любимцы и семейные скандалы: как эмоции хозяев влияют на здоровье питомцев
Этот английский десерт пугает простотой: всего три шага — и на столе ресторанная подача
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.