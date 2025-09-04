Огурцы остановят рост, если совершите эту роковую ошибку

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Садоводство

Огурцы — одна из самых любимых и популярных культур в огороде. Они освежают в жару, подходят и для салатов, и для консервации. Но мало кто знает: если правильно ухаживать за растением и вовремя собирать плоды, можно продлить сезон на недели и даже месяцы.

Огурцы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Огурцы

Секрет долгого урожая

Главное правило — не давать плодам перерастать. Если огурцы висят слишком долго, растение направляет все силы на формирование семян и перестаёт давать новые завязи. Кроме того, такие плоды становятся горькими из-за стресса, засухи или нападения вредителей.

Когда собирать огурцы

Сбор начинают примерно через 12 недель после посева. Если выращиваете из рассады — ещё раньше. Лучшее время для сбора — утро или вечер, когда нет палящего солнца.

  • Салатные огурцы срывают 1-2 раза в неделю, пока они остаются сочными и гладкими.
  • Для консервирования идеальны плоды длиной 5-8 см, с насыщенной зелёной кожицей и светлой мякотью. Их снимают почти каждый день.
  • Длинноплодные сорта лучше убирать при размере около 20 см, тогда семян будет минимум.

Практичные советы

  • Никогда не рвите плоды — используйте продезинфицированные садовые ножницы. Так растение не повредится и не заболеет.
  • Снимать огурцы нужно регулярно. Чем больше вы собираете, тем активнее куст образует новые завязи.
  • Не собирайте урожай сразу после полива — это может спровоцировать появление плесени.

Как определить зрелость

Ориентируйтесь не только на размер, но и на цвет и состояние "хвостика". Если остаток цветка на конце полностью подсох, плод готов к сбору.

Правильный уход, регулярная уборка и внимание к мелочам позволяют собирать огурцы всё лето и наслаждаться ими вдвое дольше.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
