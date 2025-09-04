Огурцы остановят рост, если совершите эту роковую ошибку

Огурцы — одна из самых любимых и популярных культур в огороде. Они освежают в жару, подходят и для салатов, и для консервации. Но мало кто знает: если правильно ухаживать за растением и вовремя собирать плоды, можно продлить сезон на недели и даже месяцы.
Главное правило — не давать плодам перерастать. Если огурцы висят слишком долго, растение направляет все силы на формирование семян и перестаёт давать новые завязи. Кроме того, такие плоды становятся горькими из-за стресса, засухи или нападения вредителей.
Сбор начинают примерно через 12 недель после посева. Если выращиваете из рассады — ещё раньше. Лучшее время для сбора — утро или вечер, когда нет палящего солнца.
Ориентируйтесь не только на размер, но и на цвет и состояние "хвостика". Если остаток цветка на конце полностью подсох, плод готов к сбору.
Правильный уход, регулярная уборка и внимание к мелочам позволяют собирать огурцы всё лето и наслаждаться ими вдвое дольше.
Уточнения
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
В безмолвии океана есть места, где даже современным кораблям и дайверам не под силу противостоять стихии. Узнайте о трёх самых жутких точках.