Орхидея оживает после смерти: один срез запускает чудо

2:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие любители цветов думают, что опавшие лепестки означают конец красоты. На самом деле именно сейчас можно помочь растению набраться сил и снова зацвести. Главное — знать несколько правил ухода.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка с орхидеей

Почему важен правильный срез

Подсохший стебель не только портит вид, но и забирает энергию у растения. Если удалить его вовремя, орхидея направит силы в новые побеги и бутоны. А значит, у вас есть шанс любоваться цветами даже дважды в год.

Какой у вас тип орхидеи

Моноподиальные (например, фаленопсис) — растут вверх из одного стебля. Именно их можно подрезать для повторного цветения.

Симподиальные (онцидиум, дендробиум, каттлея) — имеют несколько побегов. Здесь укорачивают только засохшие или больные части.

Трюк с третьей почкой

Если у вас фаленопсис, найдите третий узел от места, где был последний цветок, и сделайте срез чуть выше. Часто именно там просыпается новый цветонос, а иногда даже два сразу. Но если стебель уже коричневый и сухой — лучше срезать его у основания.

Безопасность прежде всего

"Орхидеи очень чувствительны, и любая инфекция может их погубить", — напоминают цветоводы.

Поэтому секатор или ножницы обязательно обработайте спиртом или прокалите над огнём. Особенно важно дезинфицировать инструмент после каждой орхидеи.

Уход после обрезки

Поставьте растение на светлое место, но не под прямые лучи. Полив временно сократите, имитируя период покоя. Когда появятся новые листья или корни — увеличьте увлажнение и при желании пересадите цветок в свежий грунт.

Ошибки, которые орхидея не простит

Избыточный полив — корни начинают гнить.

Тесный горшок — корневая система должна дышать.

Мало света — бутоны просто не появятся.

Орхидея благодарно откликнется на заботу. Немного наблюдательности, острые ножницы и терпение — и совсем скоро она снова украсит ваш дом цветами.

Уточнения

Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений. Более чем для 10 % представителей семейства характерен CAM-фотосинтез.

