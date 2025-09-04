Орхидея оживает после смерти: один срез запускает чудо

Многие любители цветов думают, что опавшие лепестки означают конец красоты. На самом деле именно сейчас можно помочь растению набраться сил и снова зацвести. Главное — знать несколько правил ухода.
Подсохший стебель не только портит вид, но и забирает энергию у растения. Если удалить его вовремя, орхидея направит силы в новые побеги и бутоны. А значит, у вас есть шанс любоваться цветами даже дважды в год.
Если у вас фаленопсис, найдите третий узел от места, где был последний цветок, и сделайте срез чуть выше. Часто именно там просыпается новый цветонос, а иногда даже два сразу. Но если стебель уже коричневый и сухой — лучше срезать его у основания.
"Орхидеи очень чувствительны, и любая инфекция может их погубить", — напоминают цветоводы.
Поэтому секатор или ножницы обязательно обработайте спиртом или прокалите над огнём. Особенно важно дезинфицировать инструмент после каждой орхидеи.
Поставьте растение на светлое место, но не под прямые лучи. Полив временно сократите, имитируя период покоя. Когда появятся новые листья или корни — увеличьте увлажнение и при желании пересадите цветок в свежий грунт.
Орхидея благодарно откликнется на заботу. Немного наблюдательности, острые ножницы и терпение — и совсем скоро она снова украсит ваш дом цветами.
Уточнения
Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений. Более чем для 10 % представителей семейства характерен CAM-фотосинтез.
В безмолвии океана есть места, где даже современным кораблям и дайверам не под силу противостоять стихии. Узнайте о трёх самых жутких точках.