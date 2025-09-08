Красные, но не радостные: ошибка, из-за которой наливные томаты превращаются в потрескавшийся урожай

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:50
Садоводство

Садоводы нередко сталкиваются с проблемой растрескивания томатов: на поверхности плодов у основания появляются крупные трещины, которые портят не только внешний вид, но и снижают лёжкость урожая. Такой симптом указывает на серьёзные нарушения в питании растений, и одна из главных причин — дефицит бора.

Треснувшие томаты на кусте
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Треснувшие томаты на кусте

Роль бора в жизни томатов

Бор участвует в формировании клеточных стенок, делает ткани прочными и эластичными. Он регулирует деление клеток, отвечает за развитие цветков и завязей, а также помогает сахарам и питательным веществам перемещаться к плодам. Когда элемент в дефиците, клеточные структуры становятся хрупкими, ткани кожицы теряют упругость и не выдерживают нагрузки в период активного налива плодов.

Как проявляется дефицит

Растрескивание чаще всего появляется у основания томата, где нагрузка на кожицу максимальна. Помимо трещин, дефицит бора проявляется в задержке развития плодов, усыхании цветков, деформации листьев, появлении пятен и подсыхании кончиков. Ослабленные растения формируют слабую корневую систему, медленно наращивают массу и хуже переносят стрессовые условия.

Когда риск особенно высок

Наибольшая потребность в боре приходится на фазу налива плодов. В этот момент томаты активно растут, в тканях скапливается много воды, и кожице требуется дополнительная прочность. Если питания не хватает, она не выдерживает растяжения и трескается.

Как восполнить недостаток бора

Корневые подкормки

  • Наиболее надёжный способ — внесение удобрений с борной кислотой или солями бора под корень. Оптимальна концентрация раствора 0,1-0,2%. Подкормка во время полива обеспечивает быстрое поступление микроэлемента прямо к корневой системе и его эффективное усвоение.

Внекорневые подкормки

  • Опрыскивание листьев раствором борной кислоты (0,05-0,1%) помогает быстрее устранить дефицит. Такой приём особенно полезен в период интенсивного роста и формирования урожая, когда корни не всегда справляются с потребностью растений.

На что ещё обратить внимание

Чтобы лечение было эффективным, важно исключить факторы, мешающие усвоению бора. В первую очередь — избыток кальция в почве. Также необходимо поддерживать баланс макро- и микроэлементов: азота, калия, магния и фосфора. Только комплексное питание обеспечивает здоровый рост и полноценное плодоношение.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
