Вместо компота — компост: яблоки гниют на деревьях, но одно опрыскивание спасает плоды

2:49
Садоводство

Сентябрь для садоводов часто оборачивается разочарованием: ещё не собранные яблоки начинают портиться прямо на ветках. Самая распространённая причина — монилиоз, или плодовая гниль. Болезнь развивается стремительно и без обработки может уничтожить весь урожай.

Опрыскивание яблок от гнили
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Опрыскивание яблок от гнили

Как распознать плодовую гниль

Сначала на яблоке появляется небольшое коричневое пятно. Постепенно оно разрастается, плод темнеет и сморщивается. На поверхности выступают светлые подушечки спор, которые легко разносятся на соседние плоды и ветви. Заболевание поражает не только яблони, но и груши, сливы, айву и абрикосы. В неблагоприятных условиях достаточно пары недель, чтобы заражение охватило весь сад.

Что делать с заражёнными плодами

Поражённые яблоки и ветви необходимо удалять сразу. Их нельзя закладывать на хранение вместе со здоровыми плодами. Опавшую листву под деревьями тоже убирают — в ней сохраняются споры грибка. Если ограничиться только сбором яблок, но не удалить источник инфекции, болезнь в следующем сезоне вернётся с удвоенной силой.

Когда начинать обработку

Обрабатывать деревья фунгицидами в период плодоношения нельзя — плоды станут непригодными к употреблению. Основные мероприятия переносят на осень, после сбора урожая и опадения листьев. Тогда проводят профилактическое опрыскивание сада препаратами против монилиоза.

Чем опрыскивать яблони

Для борьбы с грибом используют готовые фунгициды — их подбирают по инструкции и применяют в рекомендованных дозировках. В качестве более мягкой альтернативы подойдут растворы бордоской смеси (3%) или медного купороса (1%). Эти составы давно применяются в садоводстве и остаются надёжными средствами против гнили.

Подкормки для укрепления деревьев

Одной обработки недостаточно: дереву, поражённому грибком, нужно восстановить силы. Осенью под яблони вносят суперфосфат, калийную соль или перепревший перегной. Такие подкормки усиливают иммунитет растений, помогают заложить почки на будущий год и снизить риск заражения.

Как хранить яблоки

Даже здоровые плоды требуют правильных условий хранения. Яблоки сортируют, убирают повреждённые экземпляры, а оставшиеся складывают в ящики слоями, пересыпая сухими опилками или бумагой. Температура в погребе или подвале должна быть около +2…+4 °С, влажность умеренной. В таких условиях урожай сохранится свежим несколько месяцев.

Уточнения

Я́блоко - сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запечённом виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
