Русский суперфуд в саду: 10 сортов смородины, где каждая ягода — как конфета

Черная смородина — отечественный суперфуд, который нередко недооценивают из-за мелких ягод и заметной кислотности. Между тем селекционеры давно вывели крупноплодные и десертные сорта, способные соревноваться с заморскими "звездами" по вкусу, аромату и пользе. В подборке — десять проверенных вариантов с по-настоящему крупной ягодой, сухим отрывом и достойной урожайностью, подходящих для дачных участков и фермерских посадок.

Критерии отбора: не только размер

Список составлен с учётом четырёх параметров: масса ягоды и её выровненность; вкус и дегустационная оценка; устойчивость к болезням и вредителям; удобство сбора и переработки. Важна и агротехника: крупноплодные сорта предпочитают плодородную, хорошо увлажняемую, но дренированную почву, регулярные подкормки и санитарную обрезку раз в год. На участках с ветрами и жарой полезны мульча и полив по бороздам.

Сластёна: нежная кожица и десертная сладость

Среднеранний сорт на основе известного "Лентяя". Ягоды крупные, в среднем около 4 г, с тонкой кожицей и зеленовато-коричневой, ароматной мякотью. Вкус сладкий с лёгкой освежающей кислинкой, семян немного. Гроздья плотные, по 5-7 ягод; куст компактный, полураскидистый, высотой 1-1,5 м. Самоплодность высокая, но при совместных посадках с другими формами урожай богаче — до 3-4 кг с куста, пик дают шестилетние растения. Отмечается устойчивость к мучнистой росе и пятнистостям. Из минусов — риск поражения почковым клещом.

Селеченская-2: рекорд по вкусу и размеру

Ранняя вариация популярной "Селеченской" с ещё более крупными ягодами — 3,0-5,5 г, округлые, блестящие, с сухим отрывом. Вкус сладкий, мягкий, без резких "смородиновых" нот. Куст мощный, прямостоячий, до 1,9 м. Урожай в среднем 1,5-2,5 кг. Сорт требователен к плодородию, на бедной почве теряет крупность. Слабая устойчивость к антракнозу, в зоне риска — тля и почковый клещ.

Багира: вкус, который держит марку

Среднепоздний, самоопыляемый сорт с дружным созреванием и сухим отрывом. Ягоды уверенно крупные — 1,5-2,3 г, аромат выраженный, по вкусу "Багиру" относят к десятке лучших российских сортов. Плоды не осыпаются даже при перезревании, что упрощает сбор. Куст среднерослый, до 1,5 м, урожай — до 4,5 кг. Внимание: восприимчива к столбчатой ржавчине, к мучнистой росе устойчивость средняя; возможны вспышки почкового клеща.

Добрыня: крупноплодный спортсмен

Среднеспелый интенсивного типа. Ягоды очень крупные — 2,8-6,0 г (максимум до 6,5 г), кожура эластичная, отрыв сухой; форма округлая или с лёгким овалом. Вкус кисло-сладкий, сочный, аромат приятный. Куст компактный, 1,5-1,7 м, плодоношение стабильное, дружное, осыпания нет. К мучнистой росе устойчив, но возможны другие грибные поражения и атаки тли; черенки укореняются хуже среднего, что усложняет размножение.

Русалка: максимальный размер при умеренной кислинке

Среднепоздний сорт с ранним вступлением в плодоношение. Ягоды одномерные, очень крупные — до 7,5 г, форма округлая, вкус десертный с лёгкой кислинкой, отрыв сухой, кожура тонкая. Кусты 1,3-1,7 м, средней густоты. Урожайность 2,4-3,5 кг (в удачные сезоны до 5 кг). Устойчива к мучнистой росе и почковому клещу, антракноз отмечается редко; к септориозу устойчивость средняя. Есть два нюанса: ягоды легко отрываются и при ветре могут осыпаться; встречаются вспышки тли.

Пигмей: крупный десерт с высоким выходом с куста

Среднего срока созревания, рано вступает в отдачу. Вкус мягкий, сладкий, десертного типа с приятным ароматом. Ягоды крупные — от 2 до 7,5 г, округлые; кожура тонкая, кисти по 5-10 ягод. Урожай впечатляющий — 3,2-5 кг с куста. Куст 1,5-2 м, слабораскидистый, побеги направлены вверх. Устойчивость к мучнистой росе и септориозу хорошая, к антракнозу — средняя; к почковому клещу — средняя.

Литвиновская: ранняя классика вкуса

Раннеспелый сорт с крупной ягодой 2,1-3,3 г (отдельно до 4,5 г), округлой формы, кожура средней толщины, отрыв сухой. Аромат ярко смородиновый, вкус сладкий, кисти по 6-11 выровненных плодов. Куст сильнорослый, среднераскидистый, 1,5-2 м, зимостойкость высокая; болезнями и вредителями поражается умеренно и реже других. Минус — не рекордная урожайность, зато стабильная.

Велой: компактный куст и сладкая мякоть

Среднеспелый, скороплодный (самоплодность около 50%), урожайность до 4,2 кг. Куст компактный и густой, до 1,4 м, побеги толстые. Кисти длиной 5-8 см на 7-8 ягод, плоды 1,7-3,5 г, округлые, кожура тонкая и блестящая; отрыв сухой, вкус сладкий и освежающий. Главный плюс — комплексная устойчивость: к антракнозу, мучнистой росе, махровости, ржавчине; к почковому клещу — относительная устойчивость. Слабые места — неоднородность по размеру, у части ягод может лопаться кожица.

Дар Смольяниновой: ранняя сладость с ароматом

Ранний срок созревания (обычно июль), самоплодность и стабильная урожайность 2,0-2,6 кг на куст. Ягоды очень крупные — 3-5 г, округлые, отрыв сухой, кисти по 6-8 штук. Вкус десертный, сладкий, аромат яркий; цветение декоративное, с бледно-фиолетовыми цветками. Куст 1,6 м, слабораскидистый, густой. Устойчивость к почковому клещу, мучнистой росе, антракнозу и септориозу хорошая, но в неблагоприятные годы возможно поверхностное поражение мучнистой росой.

Поклон Борисовой: аромат и размер при средних перевозках

Среднеспелый сорт с очень крупной ягодой — 2,4-5,2 г. Форма округлая, семян средне, кожура тонкая, отрыв полусухой. Вкус кисло-сладкий, нежный, аромат заметный, созревание растянутое. Урожайность средняя — около 4,8 кг с куста. По устойчивости крепко держит оборону против мучнистой росы, галловой тли и антракноза; к почковому клещу и септориозу — относительная устойчивость. Нюанс — невысокая транспортабельность, поэтому лучше ориентироваться на свежий рынок и переработку "с грядки".

Как выбрать сорт под участок

Для северных и рискованных зон земледелия влиятельны зимостойкость и раннее цветение с хорошей завязываемостью — здесь выигрывают "Литвиновская", "Дар Смольяниновой", "Пигмей". Для тёплых регионов, где важна сахаристость и десертность, подойдут "Багира", "Велой", "Селеченская-2". Там, где сбор идёт не ежедневно, полезны дружное созревание и неосыпаемость — обратите внимание на "Добрыню" и "Багиру". В частных хозяйствах для растянутого сезона практикуют "лестницу": ранний ("Литвиновская", "Селеченская-2") + средний ("Пигмей", "Сластёна", "Велой") + среднепоздний ("Русалка", "Багира"). Это обеспечивает непрерывный сбор и равномерную нагрузку на переработку.

Агрономические нюансы крупных ягод

Крупноплодная смородина требовательна к питанию и влаге. Ранней весной практикуют азотную подпитку в умеренной дозе, в период бутонизации — комплексные удобрения с микроэлементами, после сбора — фосфорно-калийные для закладки почек будущего года. Полив — по меру, но без пересушивания: дефицит влаги — минус к размеру и сахарам, избыток — риск грибных болезней. Санитарная обрезка обязательна: удаляются слабые и старшие четырёхлетние побеги, формировка поддерживает баланс "молодых — продуктивных — стареющих" ветвей. Профилактика болезней — мульча, проветриваемая крона, своевременное удаление опавшей листвы. При угрозе почкового клеща эффективны ранневесенние обработки разрешёнными препаратами и выламывание поражённых почек.

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.

