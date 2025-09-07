Убийца урожая прячется в сердцевине: свекла гниёт из-за ошибки, которую совершают почти все

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Садоводство

Свекла остаётся одной из самых популярных культур на приусадебных участках, но и у неё есть слабое место. Огородники нередко сталкиваются с ситуацией, когда идеально сформированный снаружи корнеплод внутри оказывается поражён черной трухой. Это явление известно под названием "гниль сердечка". Ошибка многих заключается в том, что его принимают за инфекцию или работу вредителей. На самом деле причина кроется в особенностях питания растений и напрямую связана с дефицитом микроэлементов.

Свекла с гнилью сердечка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Свекла с гнилью сердечка

Что скрывается за черной сердцевиной

При внешнем осмотре поражённые корнеплоды не отличаются от здоровых, но на разрезе середина превращена в сухую массу бурого или чёрного цвета. Отсутствие личинок и ходов указывает на то, что это не насекомые. Грибковая инфекция также не подходит под описание: гниль сухая, не имеет резкого запаха и всегда начинается изнутри. Такая картина характерна для физиологического нарушения, а именно — дефицита бора в почве.

Погодный фактор и роль микроэлементов

Избыточные дожди способны вымывать из почвы подвижные формы микроэлементов. Первой жертвой этого процесса становится бор, отвечающий за формирование клеточных стенок и транспортировку сахаров внутри растения. Его нехватка приводит к отмиранию наиболее удалённых тканей — сердцевины корнеплода. В результате образуются пустоты, которые со временем заселяются вторичной инфекцией. Чаще всего это гриб Phoma betae, вызывающий фомоз или сухую гниль. Таким образом, сердечная гниль и фомоз часто идут рука об руку, ускоряя разрушение свеклы.

Простое и недорогое решение

Предотвратить развитие гнили можно с помощью доступного и безопасного метода — предпосевной обработки семян борной кислотой. Главное условие — точность дозировки. Речь идёт о десятых долях грамма, поэтому советы "добавить на кончике ножа" неэффективны. Используются кухонные весы с точностью до 0,1 г и стандартный пакетик борной кислоты.

  • Оптимальная пропорция: 0,2 г порошка борной кислоты на 10 г семян свеклы. Семена помещают в сухую ёмкость, добавляют отмеренное количество вещества и тщательно встряхивают. Каждое зерно покрывается тонким слоем белесой пыли, что обеспечивает локальный запас бора у зародышевого корня. Такой обработки достаточно, чтобы растения на протяжении всего сезона не испытывали дефицита микроэлемента.

Почему этот метод эффективен

Приём работает благодаря адресной доставке элемента: бор оказывается там, где он нужен больше всего, — в зоне корня. В дальнейшем этого запаса хватает на полноценное формирование тканей и устойчивость к болезням. Опыт многих хозяйств подтверждает, что использование борной кислоты при обработке семян практически исключает появление гнили сердечка.

Правильная уборка урожая

Даже при точной профилактике успех во многом зависит от того, насколько грамотно проводится уборка. Свекла чувствительна к морозам, поэтому оптимальный момент определяется по состоянию ботвы. Когда нижние листья начинают желтеть и увядать, это сигнал, что корнеплод достиг технической спелости. Затягивать с уборкой в ожидании похолоданий недопустимо — подмороженные верхушки быстро теряют лёжкость.

Три главных приёма при уборке

Подкоп вместо выдёргивания

  • Вырывание корнеплодов за ботву повреждает шейку и кожицу. Правильнее использовать садовые вилы и аккуратно подкапывать.

Обрезка с пенечком

  • Ботву срезают острым ножом, оставляя пенек длиной 1-2 см. Срез "под ноль" открывает точку роста, что при хранении приводит к загниванию.

Сушка только в тени

  • Просушка на солнце делает корнеплоды вялыми и сокращает срок хранения. Лучше разложить свеклу в один слой под навесом. За несколько часов земля подсохнет и легко отделится, после чего урожай можно убирать в погреб.

Такой метод не требует больших затрат, но даёт уверенность, что свекла сохранит качество и лёжкость на протяжении всей зимы. Для садоводов это означает не только здоровый урожай, но и полное использование потенциала культуры.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная - однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
