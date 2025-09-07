Убийца урожая прячется в сердцевине: свекла гниёт из-за ошибки, которую совершают почти все

Свекла остаётся одной из самых популярных культур на приусадебных участках, но и у неё есть слабое место. Огородники нередко сталкиваются с ситуацией, когда идеально сформированный снаружи корнеплод внутри оказывается поражён черной трухой. Это явление известно под названием "гниль сердечка". Ошибка многих заключается в том, что его принимают за инфекцию или работу вредителей. На самом деле причина кроется в особенностях питания растений и напрямую связана с дефицитом микроэлементов.
При внешнем осмотре поражённые корнеплоды не отличаются от здоровых, но на разрезе середина превращена в сухую массу бурого или чёрного цвета. Отсутствие личинок и ходов указывает на то, что это не насекомые. Грибковая инфекция также не подходит под описание: гниль сухая, не имеет резкого запаха и всегда начинается изнутри. Такая картина характерна для физиологического нарушения, а именно — дефицита бора в почве.
Избыточные дожди способны вымывать из почвы подвижные формы микроэлементов. Первой жертвой этого процесса становится бор, отвечающий за формирование клеточных стенок и транспортировку сахаров внутри растения. Его нехватка приводит к отмиранию наиболее удалённых тканей — сердцевины корнеплода. В результате образуются пустоты, которые со временем заселяются вторичной инфекцией. Чаще всего это гриб Phoma betae, вызывающий фомоз или сухую гниль. Таким образом, сердечная гниль и фомоз часто идут рука об руку, ускоряя разрушение свеклы.
Предотвратить развитие гнили можно с помощью доступного и безопасного метода — предпосевной обработки семян борной кислотой. Главное условие — точность дозировки. Речь идёт о десятых долях грамма, поэтому советы "добавить на кончике ножа" неэффективны. Используются кухонные весы с точностью до 0,1 г и стандартный пакетик борной кислоты.
Приём работает благодаря адресной доставке элемента: бор оказывается там, где он нужен больше всего, — в зоне корня. В дальнейшем этого запаса хватает на полноценное формирование тканей и устойчивость к болезням. Опыт многих хозяйств подтверждает, что использование борной кислоты при обработке семян практически исключает появление гнили сердечка.
Даже при точной профилактике успех во многом зависит от того, насколько грамотно проводится уборка. Свекла чувствительна к морозам, поэтому оптимальный момент определяется по состоянию ботвы. Когда нижние листья начинают желтеть и увядать, это сигнал, что корнеплод достиг технической спелости. Затягивать с уборкой в ожидании похолоданий недопустимо — подмороженные верхушки быстро теряют лёжкость.
Такой метод не требует больших затрат, но даёт уверенность, что свекла сохранит качество и лёжкость на протяжении всей зимы. Для садоводов это означает не только здоровый урожай, но и полное использование потенциала культуры.
Уточнения
Свёкла обыкнове́нная - однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение.
Узнайте, как правильно подкармливать деревья и кустарники осенью, чтобы обеспечить богатый урожай. Правильная подкормка поможет восстановить силы растений и подготовить их к зиме.