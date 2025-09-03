Потрескавшиеся помидоры — сигнал SOS от огорода

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Садоводство

Крупные трещины у основания плодов — это не косметический дефект, а признак серьёзной проблемы. Чаще всего она связана с нехваткой бора — элемента, без которого растение не может полноценно развиваться.

Треснувший помидор
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Треснувший помидор

Зачем помидорам нужен бор

Бор участвует в делении клеток, укрепляет их стенки и отвечает за эластичность тканей. Он необходим для завязывания плодов, развития цветов и правильного распределения сахаров и питательных веществ. Когда микроэлемента не хватает, ткани кожицы становятся хрупкими и не выдерживают давления воды внутри плода. Результат — глубокие трещины именно у основания, где нагрузка максимальна.

Как распознать дефицит

Недостаток бора заметен не только по растрескиванию:

  • замедляется рост и формирование плодов;
  • соцветия засыхают;
  • листья деформируются и покрываются пятнами;
  • верхушки усыхают, корни развиваются слабо;
  • побеги растут хуже.

Как спасти урожай

Есть два эффективных способа восполнить бор:

  • Корневая подкормка. Используют растворы борной кислоты или борных солей (0,1-0,2%). Их вносят вместе с поливом, чтобы микроэлемент быстрее достиг корней.
  • Внекорневая подкормка. Опрыскивание листьев раствором борной кислоты в меньшей концентрации (0,05-0,1%) помогает растениям быстрее получить нужное питание в период активного роста.

Важно следить, чтобы в почве не было избытка кальция и других элементов, которые мешают усвоению бора. Только сбалансированное питание и оптимальные условия выращивания позволят сохранить урожай.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
