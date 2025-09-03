Потрескавшиеся помидоры — сигнал SOS от огорода

Крупные трещины у основания плодов — это не косметический дефект, а признак серьёзной проблемы. Чаще всего она связана с нехваткой бора — элемента, без которого растение не может полноценно развиваться.
Бор участвует в делении клеток, укрепляет их стенки и отвечает за эластичность тканей. Он необходим для завязывания плодов, развития цветов и правильного распределения сахаров и питательных веществ. Когда микроэлемента не хватает, ткани кожицы становятся хрупкими и не выдерживают давления воды внутри плода. Результат — глубокие трещины именно у основания, где нагрузка максимальна.
Недостаток бора заметен не только по растрескиванию:
Есть два эффективных способа восполнить бор:
Важно следить, чтобы в почве не было избытка кальция и других элементов, которые мешают усвоению бора. Только сбалансированное питание и оптимальные условия выращивания позволят сохранить урожай.
Уточнения
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
