Гниющий ковёр под деревом: опавшие фрукты как бомба замедленного действия — болезни уже рядом

Сезонный урожай не всегда радует садоводов. В этом году деревья в буквальном смысле "обстреливали" плодами землю. И если одни хозяева воспринимают падалицу как бесполезный мусор, то другие находят в ней немало пользы. Ведь собранные яблоки и груши можно не только употребить в пищу, но и использовать для заготовок, кормления животных или в качестве удобрения.
Причины преждевременного опадания могут быть разными. Иногда деревья просто не выдерживают нагрузки из-за обилия завязей. Порой сказывается резкая смена погоды: сильный ветер или похолодание. Важную роль играют и болезни растений, и атаки насекомых-вредителей.
Но независимо от причины, садоводу важно убирать падалицу. Если этого не делать, фрукты начинают гнить, выделяя кислоты и неприятный запах. Такой "ковёр" привлекает мух, ос и одновременно становится рассадником грибковых инфекций.
Если фрукты упали, но сохранили товарный вид, их смело можно использовать. Достаточно срезать подпорченные части.
• Их сушат, замораживают, пускают в переработку — варенье, джемы, компоты или пастила отлично получаются даже из падалицы.
• Излишки легко пристроить знакомым или соседям, особенно если предложить самовывоз.
• Щедрые дачники часто публикуют объявления в социальных сетях с фото и списками своих "запасов". Это хороший способ поделиться урожаем с теми, кому он особенно нужен.
Ещё один вариант — отдать собранные фрукты на корм животным. Местные фермеры и владельцы конюшен, ферм или подсобных хозяйств с удовольствием примут яблоки и груши в рацион для лошадей, коз, коров или свиней.
Бывает, что урожай сильно повреждён насекомыми или болезнями. На первый взгляд — только в мусор. Но даже такие фрукты можно с пользой применить. Для дачника есть два основных варианта:
Оба способа позволяют переработать отходы прямо на участке и превратить их в ценный ресурс.
Чтобы исключить риск заражения почвы, собранные плоды перед закладкой обрабатывают. Достаточно присыпать их известью или содой (около 100 г на каждые 10 кг фруктов). Подойдут также древесная зола или костная мука.
На дно грядки обычно укладывают ветки, щепу, грубую органику и прикрывают их навозом. Поверх слоями размещают обработанные фрукты, пересыпая их золой, сеном, ботвой. Всё это засыпают землёй. Чтобы ускорить процесс брожения, добавляют мочевину или специальные биопрепараты — "Байкал ЭМ-1", "Сияние", "Экомик Дачный", "Компостин".
Пока грядка "работает", на ней можно посеять сидераты. А весной она уже готова для посадки культур, которые спокойно переносят лёгкое закисление почвы.
Если нет желания возиться с грядками, падалица отлично подходит для компостной кучи. Там она быстро перегнивает и превращается в плодородное удобрение. Главное — соблюдать правила: переслаивать фрукты травой, листьями, опилками и периодически перемешивать массу.
Так даже сильно повреждённые яблоки и груши становятся полезными — вместо источника проблем они превращаются в подпитку для будущего урожая.
Уточнения
Фру́кт — сочный съедобный плод растения.
