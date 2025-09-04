Пустая теплица напоминает кладбище — именно здесь рождается урожай: простые шаги перед холодами

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:01
Садоводство

После сбора урожая теплица выглядит опустевшей, и кажется, что можно на время забыть о ней. Но именно осенью начинается важный этап подготовки — от чистоты и состояния почвы сейчас зависит здоровье растений и будущий урожай. Вымыть каркас, провести дезинфекцию, обновить землю и заранее продумать план посадок — всё это задачи, которые стоит выполнить до наступления холодов.

Теплица осенью
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Теплица осенью

Дезинфекция теплицы

За сезон в теплице скапливаются остатки растений, болезнетворные микроорганизмы и насекомые-вредители. Чтобы снизить риск заражения культур в следующем году, поверхности теплицы тщательно моют и обрабатывают дезинфицирующими растворами.

Для поликарбонатных и стеклянных конструкций подходят:

• мыльный раствор (100 г хозяйственного или горчичного мыла на 10 л воды);
• раствор горчичного порошка (150–200 г на 10 л);
• специализированные средства («ТеплицаМой», «Климыч», «Agroyoga-T», «Clesol Bio»);
• препараты на основе перекиси водорода («Саносил», «Профф ОКСИ», «Оксидез»);
• кислородные отбеливатели («Персоль», «Бос»).

Для металлических каркасов важно выбирать составы с ингибитором коррозии. А вот растворы с йодом или нашатырным спиртом использовать нельзя: они портят поликарбонат.

Раствор наносят мягкой губкой или опрыскивателем, тщательно промывают стены, стыки и щели. В инструкции к некоторым средствам на основе перекиси указывается, что смывать их водой не обязательно.

Дымовые шашки

Эффективный способ обеззараживания — обработка дымовыми шашками. Табачная подходит для любых теплиц, включая поликарбонатные. Серная — только для деревянных под плёнкой или стеклом, и только при условии защиты металлических частей краской или солидолом. В противном случае серная кислота, образующаяся в процессе, повредит каркас.

Перед окуриванием убирают мульчу, рыхлят почву и плотно закрывают все щели.

Обработка почвы

Если стоит тёплая погода, землю в теплице можно пролить биопрепаратами с живыми микроорганизмами (Фитоспорин, Алирин-Б, Трихоплант и др.). Они подавляют развитие фитопатогенов и улучшают состояние почвы.

При похолодании лучше применить химические средства:

  1. Надуксусная кислота — экологичный вариант, который легко приготовить самим. Смесь уксуса и перекиси выдерживают неделю, затем стакан раствора разводят в 10 л воды.
  2. Медный купорос — используют не чаще 1 раза в 4–5 лет, готовят 1%-ный раствор (100 г на 10 л). Он эффективен, но может накапливаться в плодах.
  3. Железный купорос — 2%-ный раствор (200 г на 10 л). Хорошо борется с грибами и насекомыми, не накапливается в растениях.
  4. Серные препараты — применяются при мучнистой росе и нашествии клещей, но нельзя допускать их попадания на металл.

Деревянные элементы теплицы дополнительно обрабатывают 3%-ной бордоской смесью или медным купоросом.

Замена грунта

Раз в 3–4 года желательно полностью обновлять верхний слой земли толщиной 10–15 см. Если в теплице собирают несколько урожаев за сезон, менять почву нужно чаще.

Чем заменить старую землю:

• огородным грунтом с грядок, где росли бобовые, ранняя капуста, лук или огурцы;
• покупной почвосмесью (универсальной или специализированной);
• самостоятельно составленной смесью из огородной земли, перегноя, биогумуса и торфа.

Удалённый грунт можно использовать на пустых грядках под сидераты (фацелия, люпин, горчица) или под посадку плодовых деревьев и кустарников, не подверженных тепличным болезням.

План будущих посадок

Осеннее время удобно использовать для составления плана грядок. Это поможет заранее подготовить почву и правильно распределить культуры.

Основные правила:

• соблюдать севооборот — не высаживать подряд родственные растения;
• включать в схему сидераты или ранние зелёные культуры;
• использовать растения-репелленты (бархатцы, календула, чеснок, укроп) для защиты от вредителей;
• учитывать совместимость культур — например, томаты не стоит размещать рядом с огурцами или перцем.

Полезно вести дневник посадок, отмечать урожайность и здоровье растений. Это упростит планирование на будущие сезоны.

Уточнения

Тепли́ца — отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
