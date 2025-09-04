Пустая теплица напоминает кладбище — именно здесь рождается урожай: простые шаги перед холодами

После сбора урожая теплица выглядит опустевшей, и кажется, что можно на время забыть о ней. Но именно осенью начинается важный этап подготовки — от чистоты и состояния почвы сейчас зависит здоровье растений и будущий урожай. Вымыть каркас, провести дезинфекцию, обновить землю и заранее продумать план посадок — всё это задачи, которые стоит выполнить до наступления холодов.
За сезон в теплице скапливаются остатки растений, болезнетворные микроорганизмы и насекомые-вредители. Чтобы снизить риск заражения культур в следующем году, поверхности теплицы тщательно моют и обрабатывают дезинфицирующими растворами.
Для поликарбонатных и стеклянных конструкций подходят:
• мыльный раствор (100 г хозяйственного или горчичного мыла на 10 л воды);
• раствор горчичного порошка (150–200 г на 10 л);
• специализированные средства («ТеплицаМой», «Климыч», «Agroyoga-T», «Clesol Bio»);
• препараты на основе перекиси водорода («Саносил», «Профф ОКСИ», «Оксидез»);
• кислородные отбеливатели («Персоль», «Бос»).
Для металлических каркасов важно выбирать составы с ингибитором коррозии. А вот растворы с йодом или нашатырным спиртом использовать нельзя: они портят поликарбонат.
Раствор наносят мягкой губкой или опрыскивателем, тщательно промывают стены, стыки и щели. В инструкции к некоторым средствам на основе перекиси указывается, что смывать их водой не обязательно.
Эффективный способ обеззараживания — обработка дымовыми шашками. Табачная подходит для любых теплиц, включая поликарбонатные. Серная — только для деревянных под плёнкой или стеклом, и только при условии защиты металлических частей краской или солидолом. В противном случае серная кислота, образующаяся в процессе, повредит каркас.
Перед окуриванием убирают мульчу, рыхлят почву и плотно закрывают все щели.
Если стоит тёплая погода, землю в теплице можно пролить биопрепаратами с живыми микроорганизмами (Фитоспорин, Алирин-Б, Трихоплант и др.). Они подавляют развитие фитопатогенов и улучшают состояние почвы.
При похолодании лучше применить химические средства:
Деревянные элементы теплицы дополнительно обрабатывают 3%-ной бордоской смесью или медным купоросом.
Раз в 3–4 года желательно полностью обновлять верхний слой земли толщиной 10–15 см. Если в теплице собирают несколько урожаев за сезон, менять почву нужно чаще.
Чем заменить старую землю:
• огородным грунтом с грядок, где росли бобовые, ранняя капуста, лук или огурцы;
• покупной почвосмесью (универсальной или специализированной);
• самостоятельно составленной смесью из огородной земли, перегноя, биогумуса и торфа.
Удалённый грунт можно использовать на пустых грядках под сидераты (фацелия, люпин, горчица) или под посадку плодовых деревьев и кустарников, не подверженных тепличным болезням.
Осеннее время удобно использовать для составления плана грядок. Это поможет заранее подготовить почву и правильно распределить культуры.
Основные правила:
• соблюдать севооборот — не высаживать подряд родственные растения;
• включать в схему сидераты или ранние зелёные культуры;
• использовать растения-репелленты (бархатцы, календула, чеснок, укроп) для защиты от вредителей;
• учитывать совместимость культур — например, томаты не стоит размещать рядом с огурцами или перцем.
Полезно вести дневник посадок, отмечать урожайность и здоровье растений. Это упростит планирование на будущие сезоны.
Уточнения
Тепли́ца — отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады.
