Яблоки живут дольше зимы: простой приём, который продлевает им жизнь до весны

2:55
Садоводство

Секрет долгого хранения яблок кроется не только в правильных условиях, но и в выборе сорта и моменте сбора урожая. Многие садоводы замечают: у одних яблоки легко доживают до весны, оставаясь сочными и ароматными, у других — начинают портиться уже к январю. Всё дело в технологии.

Яблоня "Антоновка"
Фото: commons.wikimedia.org by Bff, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Яблоня "Антоновка"

Выбор сорта

Какими бы ухищрениями ни пользовались дачники, ранние сорта всё равно не пролежат долго. Они предназначены для быстрого употребления и не рассчитаны на хранение. Настоящая "зимняя кладовая" формируется из поздних сортов.

• Зимние и поздне-зимние яблоки сохраняются до середины весны.
• Позднеосенние сорта могут пролежать около трёх месяцев.

Ориентироваться стоит не только на календарь, но и на внешний вид плодов. Дольше всего хранятся яблоки с плотной кожурой, упругой мякотью и умеренной сочностью. Рыхлые и нежные сорта лучше сразу пустить на переработку.

Секреты сбора

Лежкость урожая во многом зависит от аккуратности при съёме. Опавшие плоды, даже если выглядят целыми, для хранения не годятся. Их лучше сразу переработать.

Снимать яблоки стоит с особой осторожностью, избегая повреждений. Лучшее время — утро, когда роса уже сошла. Если сбор проводится вечером, полезно оставить урожай на ночь на улице для естественного охлаждения. Это особенно важно при последующем хранении в подвале: резкие перепады температур снижают лежкость.

Опытные садоводы советуют снимать яблоки немного недозрелыми. Если косточки внутри лишь наполовину потемнели, это значит, что плод в начале созревания. Такой урожай пролежит на полтора-два месяца дольше. Полностью тёмные косточки сигнализируют о полной зрелости — такие яблоки вкусные, но недолго хранятся.

Условия хранения

Оптимальная температура — около +10 °C с допустимыми небольшими отклонениями. Влажность должна быть высокой, иначе яблоки начнут вянуть. Если воздух в помещении сухой, можно поставить ёмкости с водой или развесить влажные полотенца.

Правильная укладка

Хранить яблоки лучше всего в ящиках, выкладывая плоды в один ряд плодоножкой вниз. Чтобы избежать скопления конденсата и сохранить микроклимат, каждый слой переслаивают бумагой. Она впитывает лишнюю влагу и отдаёт её обратно, поддерживая баланс. Это значительно снижает риск загнивания и увядания.

Применив все эти простые приёмы, можно продлить жизнь урожаю почти до весны и всю зиму наслаждаться сочными, свежими яблоками из собственного сада.

Уточнения

Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запечённом виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
