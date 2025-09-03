Золотые плоды, которые переживают холод и делают дом теплее

Ещё недавно его считали устаревшим, а теперь именно этот фруктовый гигант всё чаще появляется в садах. Осенью он раскрывает свои сильные стороны: морозоустойчивость до -25 °C, ароматные плоды и пышное цветение, способное соперничать с декоративными культурами.
Айва легко переносит холод и засуху, а значит, приживётся почти в любой климатической зоне. Весной она покрывается крупными розово-белыми цветами, осенью — золотой листвой. И это только начало.
Плоды айвы обладают насыщенным ароматом и идеально подходят для джемов, мармелада и домашних конфет. Кроме того, они богаты витамином С, клетчаткой и антиоксидантами, а в народной медицине айву используют благодаря её вяжущим свойствам.
Айву можно выращивать как на подвое, который ограничивает рост, так и на собственных корнях. Второй вариант долговечнее, но требует больше места.
Идеальное время — осень. С октября по март дерево успевает пустить корни до летней жары. Главное — избегать сильных морозов и слишком влажной почвы.
За три недели до посадки готовят яму: землю смешивают с компостом, при необходимости добавляют песок и немного органического удобрения.
Из болезней стоит опасаться монилиоза и огневика. Правильная обрезка и удаление повреждённых плодов помогут избежать проблем.
Собирают айву осенью, когда она приобретает золотой цвет и начинает пахнуть на весь сад. Хранят плоды в прохладном помещении, разложив по одному. В таких условиях айва сохраняется несколько месяцев, а её аромат наполняет дом.
Уточнения
Айва́ (лат. Cydōnia) — монотипный род древесных растений семейства Розовые (Rosaceae). Вид Айва обыкнове́нная, или Айва продолгова́тая (лат. Cydonia oblonga) — единственный представитель этого рода, плодовая культура.
