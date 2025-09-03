Золотые плоды, которые переживают холод и делают дом теплее

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:34
Садоводство

Ещё недавно его считали устаревшим, а теперь именно этот фруктовый гигант всё чаще появляется в садах. Осенью он раскрывает свои сильные стороны: морозоустойчивость до -25 °C, ароматные плоды и пышное цветение, способное соперничать с декоративными культурами.

Айва
Фото: Own work by Dietrich Krieger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Айва

Почему стоит посадить айву

Айва легко переносит холод и засуху, а значит, приживётся почти в любой климатической зоне. Весной она покрывается крупными розово-белыми цветами, осенью — золотой листвой. И это только начало.

Плоды айвы обладают насыщенным ароматом и идеально подходят для джемов, мармелада и домашних конфет. Кроме того, они богаты витамином С, клетчаткой и антиоксидантами, а в народной медицине айву используют благодаря её вяжущим свойствам.

Лучшие сорта

  • Айва Прованская — крупные плоды с ярким ароматом, созревают в октябре.
  • Айва Чемпион — вытянутые фрукты, особенно хороши для варенья и компотов.
  • Айва Португальская — компактное дерево для небольших участков, плоды поспевают уже в конце сентября.

Айву можно выращивать как на подвое, который ограничивает рост, так и на собственных корнях. Второй вариант долговечнее, но требует больше места.

Когда сажать

Идеальное время — осень. С октября по март дерево успевает пустить корни до летней жары. Главное — избегать сильных морозов и слишком влажной почвы.

За три недели до посадки готовят яму: землю смешивают с компостом, при необходимости добавляют песок и немного органического удобрения.

Уход и защита

  • Регулярный полив в первый год (15-20 литров раз в неделю).
  • Мульчирование компостом или соломой.
  • Формирующая обрезка в первые годы для правильной кроны.
  • Весной — органическое удобрение для обильного цветения.

Из болезней стоит опасаться монилиоза и огневика. Правильная обрезка и удаление повреждённых плодов помогут избежать проблем.

Урожай и хранение

Собирают айву осенью, когда она приобретает золотой цвет и начинает пахнуть на весь сад. Хранят плоды в прохладном помещении, разложив по одному. В таких условиях айва сохраняется несколько месяцев, а её аромат наполняет дом.

Уточнения

Айва́ (лат. Cydōnia) — монотипный род древесных растений семейства Розовые (Rosaceae). Вид Айва обыкнове́нная, или Айва продолгова́тая (лат. Cydonia oblonga) — единственный представитель этого рода, плодовая культура.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
