Гадюка во дворе — не всегда случайность: что на самом деле привлекает её на дачу

Садоводство

На дачном участке появление змеи — ситуация неприятная и зачастую пугающая. Однако паника и желание тут же схватить лопату могут привести к трагическим последствиям. Опытные садоводы напоминают: гадюка способна броситься в атаку мгновенно, если почувствует угрозу. Поэтому главное правило — сохранять спокойствие и не приближаться к ней.

Встреча со змеёй на даче
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Встреча со змеёй на даче

Почему змеи выбирают дачные участки

Присутствие змеи на территории не всегда связано именно с самим человеком. Чаще всего участок привлекает её богатой "столовой" — насекомыми, лягушками, мелкими грызунами. Дополнительным фактором становятся укрытия: дровяники, заросли травы, щели в хозяйственных постройках. Иногда змеи оказываются у людей вынужденно — после вырубки леса, пожаров или паводков им приходится искать новое жильё.

Что не стоит делать

Самая распространённая ошибка — попытка убить змею. Это опасно и для человека, и для окружающей среды. Гадюка реагирует молниеносно, и вместо того чтобы обезопасить участок, можно получить укус. К тому же змеи играют важную роль в экосистеме, регулируя численность грызунов.

Способы отпугивания

Существуют проверенные приёмы, которые помогут сделать сад и огород непригодными для змей.

• На участке можно создать условия для ежей — естественных врагов гадюк. Эти животные не только охотятся на змей, но и помогают контролировать популяцию насекомых.

• Ядовитые змеи не переносят некоторые запахи. Для защиты подойдут тряпки, пропитанные нашатырным спиртом, нафталином, горчицей или даже соляркой. Их раскладывают возле предполагаемых мест обитания змеи.

• В качестве профилактики полезно использовать звук. Постоянный и раздражающий шум, например от работающего радиоприёмника или специальных ультразвуковых отпугивателей, делает территорию некомфортной для пресмыкающихся.

Дополнительные меры

Стоит регулярно убирать участок: косить высокую траву, расчищать завалы досок и камней, закрывать щели в сараях и подвалах. Чем меньше укрытий и пищи для змеи, тем меньше вероятность её появления.

Если же змея всё-таки обосновалась на участке и самостоятельно справиться не удаётся, лучше обратиться в специальные службы по отлову животных. Это безопасный и гуманный способ решения проблемы.

Уточнения

Обыкновенная гадюка (лат. Vipera berus) — вид ядовитых змей рода настоящих гадюк семейства гадюковых, часто встречающийся в Европе и Азии. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
